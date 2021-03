Gli auricolari true wireless Philips T5505BK/00 sono in offerta su Amazon a soli 89,99€. Il ribasso del 40% corrisponde a un consistente sconto di 60,00€ che rende queste wearable un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Philips: cosa c’è da sapere sulle sue true wireless

Dal formato In Ear, le cuffie T5505BK/00 firmate Philips si presentano con un design semplice ed elegante. Grazie alle loro dimensioni compatte sono indiscrete grazie anche alla loro colorazione nera.

Dotate di tecnologia all’avanguardia, le wearable sono garanti di un’esperienza sonora di alto livello. I bassi suonano potenti mentre gli i toni alti risultano essere setosi. L’audio, dunque, è sempre ben bilanciato e adatto alla riproduzione di ogni contenuto.

Oltre che per la musica, le cuffie possono essere utilizzate anche in fase di chiamata. Attraverso la cancellazione attiva del rumore, sia chi ascolta che chi parla gode di un audio eccellente. I due microfoni integrati permettono di avere una voce sempre nitida e chiara.

Da non sottovalutare, poi, la presenza della modalità “avviso” con cui è possibile ascoltare il mondo circostante senza dover estrarre uno o l’altro auricolare.

Degna di nota è la batteria: assieme alla custodia di ricarica ha un’autonomia complessiva di 20 ore di ascolto. Le cuffie in sé e per sé hanno una batteria con capacità di 5 ore.

In confezione, infine, sono sempre compresi tre cuscinetti in silicone aggiuntivi per poter adattare i dispositivi al proprio padiglione auricolare perfettamente. Presente anche il cavo di alimentazione USB-C e la guida rapida.

Puoi acquistare le cuffie true wireless T5505BK/00 di Philips a soli 89,99€ su Amazon nella colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile a casa entro 48 ore se sei abbonato Prime. Le consegne, inoltre, sono gratuite anche sul primo acquisto effettuato sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable