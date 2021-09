Arrivano oggi grosse novità da Signify, azienda olandese proprietaria del marchio Philips Hue e leader dell'illuminazione smart. L'azienda infatti ha lanciato una serie di nuovi prodotti per la smart home, ed ha annunciato una partnership con Spotify per la sincronizzazione delle luci con la musica. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono gli annunci odierni.

Nuove lampade Philips Hue

Fino ad oggi le lampadine Philips Hue erano disponibili con luminosità di 800 lumen, equivalenti a 60W, ma nelle prossime settimane saranno disponibili versioni più luminose rispettivamente da 1100 lumen (equivalenti a 75W) e 1600 lumen (equivalenti a 100W). In arrivo poi le nuove lampadine a filamento che acquistano la possibilità di cambiare temperatura del bianco (white ambiance).

Ma non è tutto, dal momento che Signify rinnova anche molte altre fra le sue più luci più apprezzate. In arrivo infatti anche delle nuove strisce a LED con tecnologia RGBIC che Philips chiama Gradient Lightstrips, in grado di assumere più colori contemporaneamente e più adatte ad essere posizionate in corrispondenza del televisore.

E rinnovate anche le lampade da terra e da tavolo della line Signe, che diventano Hue Signe Gradient per la stessa proprietà di poter assumere colori diversi.

Novità invece per il Hue Gradient Light Tube, anch'esso pensato per essere posto vicino al TV e che richiede un Hue Sync Box per sincronizzarsi alle immagini dello schermo. Hue Sync Box che sarà aggiornata con supporto ai 120Hz sebbene solo fino alla risoluzione di 1440p (in 4K sarà limitata a 60Hz).

Philips Hue + Spotify

Decisamente interessante poi la nuova collaborazione che Signify ha instaurato con Spotify, leader nello streaming musicale. A partire da oggi infatti l'aggiornamento dell'app Hue prevede la possibilità di collegare il proprio account Spotify nella sezione Esplora, e di sincronizzare i colori e le animazioni delle lampade collegate con il ritmo della musica. Nessun bisogno quindi di mettere lo smartphone vicino agli altoparlanti per ascoltare il suono come accadeva per alcune app di terze parti, ma una integrazione completa che però coinvolge solo le luci a colori collegate ad uno Hue Bridge di più recente generazione (quello quadrato). Non è invece richiesto Spotify Premium, quindi anche chi ha un account free può collegarlo dall'app Hue e iniziare a sincronizzare le proprie luci con la musica.

Prezzi

Di seguito i prezzi di listino delle nuove lampade annunciate da Signify:

Lampadine 1100 lumen: €19,99 (white), €34,99 (white ambiance), €59,99 (color).

Lampadine 1600 lumen: €24,99 (white), €49,99 (white ambiance), €69,99 (color).

Hue Signe Gradient: €199,99 (da tavolo), €299,99 (da pavimento).

Gradient Lightstrip: €149,99 (starter 2m), €59,95 (extension 1m).

Gradient Light Tube: €179,99 (compact), €199,99 (large).

