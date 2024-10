Philips Hue: l'elegante lampada ambiente è in sconto su Amazon (-10%)

Con Philips Hue White and Color Ambiance ti porti a casa una lampada smart bluetooth dall’eleganza sopraffina perfetta per creare un’atmosfera cozy e rilassante nei tuoi ambienti. Su Amazon è disponibile in sconto al minimo storico di 67,99: una promozione a tempo di cui ti consigliamo di approfittare.

Lampada Philips Hue: per pomeriggi e serate all’insegna del relax

Con questa lampada avrai una luce versatile, smart e dal design elegante. La sua portabilità ti permette di utilizzarla ovunque, sia collegata alla rete elettrica che in modalità wireless, grazie alla batteria integrata che garantisce diverse ore di luce.

La funzionalità bluetooth ti permette di controllare la lampada direttamente dal tuo smartphone utilizzando l’app dedicata, senza la necessità di ulteriori dispositivi.

La Hue Go può essere utilizzata come sveglia luminosa: imposta l’ora, scegli l’effetto di illuminazione che preferisci e svegliati dolcemente con una luce graduale che simula il sorgere del sole. Questa funzionalità rende il risveglio più piacevole e naturale, migliorando il tuo umore fin dal primo mattino.

A parte questo, la lampada è ideale per creare atmosfere suggestive o per essere utilizzata come luce funzionale con infinite possibilità per personalizzare l’illuminazione dei tuoi spazi. Acquistala adesso in sconto lampo a 67,99 euro.