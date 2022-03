Philips ha fatto una borraccia SMART ed è pazzesca (38€)

Ci sono modi di sfruttare la tecnologia che sono pronti a sorprendere. La borraccia smart di Philips ne è un chiaro esempio. Un prodotto di design con un cuore intelligente pensato per permetterti di avere bevande sempre calde o fredde, ma non solo: libere da batteri e sanificate.

Infatti, l'azione dei raggi UV distrugge i batteri sul nascere, impedendo la creazione di impurità e cattivi odori. Un prodotto molto interessante, disponibile fra l'altro a prezzo super concorrenziale. In questo momento è in sconto su Amazon a 38€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Philips: la borraccia smart è un utilissimo gadget

Inserisci i liquidi che ami di più nel vano da 350 ml. Non solo acqua, ma anche tè, tisane o caffè. Resteranno, a seconda di quello che hai scelto, calde per 13 ore oppure fredde per 24 ore. Un ottimo termos, insomma.

Il lato intelligente di questo dispositivo è un altro però e sta nel tappo. Lo stesso integra un sistema a raggi UV che sterilizza i liquidi e il contenitore in modo automatico e ogni 2 ore. In questo modo, il DNA de batteri verrà distrutto, non si creeranno batteri e di conseguenza nemmeno cattivi odori.

Il dispositivo ha una batteria integrata che dura fino a un mese. Quando è scarica, nessun problema. Puoi effettuare la ricarica tramite porta USB, usando il cavo con supporto magnetico in dotazione.

Insomma, la borraccia smart è un prodotto che si può facilmente definire una genialata. A questo prezzo è un gadget utile che ci si può concedere senza sensi di colpa. Da Amazon lo porti a casa a 38€ circa appena. Completa l'ordine adesso per approfittarne e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.