Philips: cuffie sportive wireless MERAVIGLIOSE in SCONTO del 43%

Se sei un amante dello sport e ti piace avere sempre la musica alle orecchie mentre svolgi le attività fisiche, allora dai un’occhiata a questa offerta di Amazon. Grazie a un ribasso del 40% puoi mettere nel tuo carrello le cuffie sportive wireless Philips a soli 39,89 euro, anziché 69,99 euro.

Goditi il suono più bello e immersivo mentre corri o alzi i pesi. Non le sentirai nemmeno grazie ai padiglioni auricolari morbidi che non stringono. Grazie all’ottimo isolamento acustico riuscirai ad scontare la tua musica anche se c’è molto rumore intorno a te, ad esempio se corri per strada. Un offerta decisamente vantaggiosa, ma fai presto perché durerà poco.

Philips: cuffie sportive wireless che durano tantissimo

Le cuffie sportive wireless Philips hanno un autonomia incredibile di ben 35 ore di ascolto con una sola ricarica. Questo vuol dire che non dovrai preoccuparti assolutamente di ricaricarle a metà delle tue attività sportive, dureranno per tutto il giorno. Inoltre sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione IP55 e quindi le puoi usare anche mentre piove o in piscina.

Hanno dei pratici pulsanti sui padiglioni che ti permettono di mettere in pausa o cambiare i brani della tua playlist, alzare e abbassare il volume, oppure rispondere alle chiamate. I driver al neodimio da 40 mm offrono un suono meraviglioso, con bassi potenti, per ascoltare la musica che preferisci con assoluto trasporto. Potrai connetterle sia con il Bluetooth che con il cavo jack da 3,5 mm.

Un offerta esagerata che scadrà prestissimo, per cui dovrai correre se non vuoi rischiare di perderla. Vai ora su Amazon e acquista le tue cuffie sportive wireless Philips a soli 39,89 euro, anziché 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.