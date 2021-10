Philips Avent EasyPappa: la comodità è anche dei genitori (-100€)

Philips Avent EasyPappa è un acquisto obbligatorio se il tuo bambino ha iniziato lo svezzamento. Grazie a questo piccolo elettrodomestico prepari da mangiare al pargolo senza dover sporcare mille mila piatti e avendo tutto a disposizione in un unico posto. Lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo veramente eccezionale: soli 102,15€ ossia a metà prezzo considerando il ribasso del 49%. Fossi in te non me lo farei ripetere.

4 funzioni in un apparecchio: Philips Avent EasyPappa

Philips Avent EasyPappa altro non è che un cucinapappa. Se non hai bambini ma qualche amica o parente in famiglia sta per averne uno, ti consiglio di optare per questo elettrodomestico come regalo perché non potrà che essere ben accettato.

Con le sue 4 funzioni in 1 rende lo svezzamento dei bambini una vera passeggiata. Ti basta introdurre nel boccale le verdure, la frutta o ciò di cui hai bisogno e azionare il programma per avere la pappa subito servita. Infatti è capace di cuocere a vapore, frullare, scongelare e riscaldare in una sola mossa.

Il recipiente ha una capienza di un litro, il che è ottimo perché ti permette di preparare anche qualcosina in più e conservarla per i giorni a venire.

Per pulirlo lo puoi infilare direttamente in lavastoviglie e per rinnovare l'esperienza puoi scaricare l'applicazione sullo smartphone dove trovi ricette deliziose.

Philips Avent EasyPappa su Amazon a soli 102,15€ ossia a metà del prezzo originale.