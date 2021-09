L'autunno sta arrivando e se la tua TV non è compatibile con i canali HD, ahimè devi comprare o un decoder o fare un vero e proprio salto di qualità. Su Amazon hai un'occasione più unica che rara visto che puoi acquistare la Philips Ambilight da 58 pollici a soli 499,00€. Praticamente risparmi il 14% sul prezzo di listino e ti porti a casa un dispositivo che è unico nel suo genere, letteralmente.

Con le spedizioni Prime garantite la ricevi in men che non si dica, ma se non sei abbonato non ti preoccupare: le spedizioni sono gratuite anche per te.

Philips Ambilight: la smart TV che rende la visione speciale

La linea Ambilight di Philips è davvero unica nel suo genere: se ti è capitato di andare in un negozio di elettronica e aver notato dei televisori che emettono luce colorata, devi sapere che sono proprio questi qua. Con il loro sistema d'illuminazione posizionato sul panello posteriore, rendono la visione di contenuti ancora più immersiva e geniale. In particolar modo sai perché? Semplicemente perché cambiano luce al variare di ciò che viene riprodotto sullo schermo. In altre parole avrai una continuità dei contenuti che si estenderà al di fuori del pannello e che renderà la visione estremamente speciale.

Nonostante questa sia la loro caratteristica di punta, non deve sminuire le specifiche tecniche messe a tua disposizione. Infatti puoi contare su un pannello da 58 pollici con risoluzione Ultra HD 4K per il massimo della qualità. Non mancano all'appello tecnologie come l'HDR10+ che rendono la visione ancora più dettagliata.

In più puoi fare affidamento su un televisore prodotto nel 2021 che è compatibile con tutti gli standard più recenti e futuri e, inoltre, ha integrata Amazon Alexa per il massimo del comfort.

Ps: ovviamente sono presenti tutte le applicazioni che più ami.

Insomma, è un portento. La vuoi acquistare? Allora collegati su Amazon e ordinala subito. La ricevi in pochissimi giorni sia se sei membro Prime che cliente standard, ovviamente senza spese di spedizioni aggiuntive.

