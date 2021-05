Philips mette in offerta la friggitrice ad aria Airfryer XL, oggi si trova in offerta su Amazon a 159,99€ con uno sconto di ben 110 euro (41%) rispetto al prezzo solito.

Questo modello ha una capacità di 1.2Kg e permette di selezionare diverse modalità che ben si adattano alle pietanze da preparare. Tramite lo schermo LCD si possono impostare i gradi e il timer, la tecnologia Philips Twin TurboStar consiste in un vortice di aria calda che avvolge il cestello di cottura e permette di friggere, arrostire, grigliare o cuocere al forno una gran varietà di alimenti.

Friggitrice ad Aria Philips: Cucina veloce e senza grassi aggiunti

Come un normale forno o una friggitrice tradizionale si può impostare e monitorare la temperatura interna tramite il display frontale e la manopola, per una cottura sempre perfetta. Il sistema FatReducer cattura il grasso dagli alimenti e lo lascia sul fondo del cestello, mentre la funzione frittura garantisce una croccantezza simile al metodo tradizionale, ma aggiungendo solo un filo d’olio agli alimenti.

Il sistema di smontaggio e i materiali utilizzati permettono di lavare il cestello e gli accessori in lavastoviglie, per una pulizia semplice e veloce. Philips mette a disposizione un’applicazione per smartphone chiamata NutriU, che fornisce ricette salutari da preparare con la friggitrice ad aria multifuznione.

Oggi la friggitrice ad aria Philips Airfryer XL è disponibile in offerta su Amazon a 159,99€, un prezzo quasi dimezzato per uno strumento utile e versatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

