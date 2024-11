Philips 4000i Series filtro HEPA e copertura 158m² in offerta LAMPO

Introduci in casa un purificatore d’aria totalmente Smart che è capace di coprire un ambiente fino a 158 metri quadrati e rende l’area molto più sana. Un prodotto eccezionale, con un design così curato nei minimi particolari da sembrare un elemento d’arredo e non un elettrodomestico posizionato in mezzo alla stanza: Philips 4000i Series è un vero toccasana in tutti i sensi. Puoi acquistarlo a soli €299,99 su Amazon approfittando dello sconto del 33% che ti offre il black friday 2024. Fai presto perché si tratta di un’offerta con scorte limitate.

Philips 4000i Series, il purificatore d’aria ideale per la casa

Basta solo lui in casa per poter sanificare l’aria in una volta sola. Philips 4000i Series è un prodotto così avanzato che ha un raggio di copertura immenso e che si adatta a più esigenze. Puoi posizionarlo ovunque all’interno del tuo appartamento scegliendo anche di spostarlo in base alle necessità e portarlo, ad esempio, in camera con te la notte. Occupa poco spazio ed ha un design lineare che si sviluppa soprattutto in verticale per non dare mai fastidio.

Lo puoi gestire tranquillamente attraverso l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone, la quale ti offre un mondo di informazioni e di possibilità sempre a tua disposizione. Ci sono ben quattro velocità e diverse modalità tra cui quella dedicata alle ore notturne che emette pochissimo rumore.

Ma veniamo al dunque, all’interno questo purificatore include un filtro HEPA che in grado di catturare il 99,9% delle particelle nell’aria e di intrappolarle una volta per tutte. Non solo polvere e allergeni ma anche smog, gas e la forfora degli animali domestici. Grazie ai sensori integrati all’interno del prodotto, puoi verificare in tempo reale la qualità dell’aria.

A soli 299,99€ su Amazon, il purificatore d’aria Philips 4000i Series è ideale per la tua casa. Collegati in pagina e approfitta del ribasso del 33% con il Black Friday 2024.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.