PGA Championship 2022: come vedere le gare in streaming

Per gli amanti del golf stanno arrivando giorni importanti. Infatti, da giovedì 19 maggio e fino a domenica 22 maggio i maggiori campioni di questo sport si batteranno a Southern Hills, a Tulsa, nell’Oklahoma per il PGA Championship 2022.

Ci aspettano gare davvero emozionanti che regaleranno sicuramente colpi di scena esilaranti. Questo sport, famoso in tutto il mondo, attira ancora tantissimi appassionati che non vogliono perdersi nemmeno una delle gare in programma.

Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta TV su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky GO, l’app che permette di sfruttare in portabilità l’abbonamento alla Pay TV, e NOW TV, la piattaforma streaming on demand, gestita sempre da Sky.

Nel caso vi troviate all’estero, ma non volete assolutamente perdervi il PGA Championship 2022, non preoccupatevi. Per poter fruire del vostro abbonamento a Sky o a NOW TV tramite streaming dovrete scaricare e installare sul vostro dispositivo una VPN.

Tra quelle disponibili vi segnaliamo NordVPN, oggi in forte sconto. Grazie al suo formidabile servizio potrete selezionare un server in Italia, tra quelli ottimizzati per lo streaming, prima di accedere a Sky Go o NOW TV. In questo modo, pur essendo in un Paese straniero, le due applicazioni vi registreranno come su suolo italiano.

PGA Championship 2022: calendario degli eventi e streaming TV

Scopriamo quindi il calendario di tutte le gare del PGA Championship 2022. A partire da domani, giovedì 19 maggio, e fino a domenica, 22 maggio, i migliori campioni del golf si sfideranno sui tappeti verdi dell’Oklahoma. Ecco tutte le date e gli orari per non perdere nessuna sfida:

Giovedì 19 maggio 2022

ore 16:00 circa Primo Giro

ore 16:00 circa Primo Giro Venerdì 20 maggio 2022

Ore 16:00 circa Secondo Giro

Ore 16:00 circa Secondo Giro Sabato 21 maggio 2022

Ore 18:00 circa Terzo Giro

Ore 18:00 circa Terzo Giro Domenica 22 maggio 2022

Ore 18:00 circa Quarto Giro

Per quanto riguarda gli eventi live, potranno essere visti o tramite TV, con un abbonamento a Sky sul canale tematico Sky Sport Arena, o tramite streaming, con Sky Go o NOW TV. Tuttavia, esistono anche dei Channels ai quali collegarsi tramite NordVPN per poter assistere a tutto il PGA Championship 2022:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

SkySports 🇬🇧 (paid);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.