Personalizzate anche voi il vostro Xbox Wireless Controller

Il controller wireless Xbox può avere delle impugnature gommate, finiture metalliche e altre opzioni totalmente personalizzabili.

Xbox Controller Wireless: come farlo totalmente vostro

Il programma di personalizzazione Xbox Design Lab di Microsoft per il controller wireless Xbox ha visto lo sviluppo di diversi design innovativi e belli per il joypad in questione. Il potale offre infatti numerose opzioni per dare agli utenti un tocco personale alle loro periferiche per il gaming.

Di fatto, si può osservare il controller di casa Redmond con impugnature gommate, finiture metalliche e nuove opzioni di personalizzazione di colore. La community online di Xbox Design Lab è molto innovativa e sempre più in crescita; si scopre che sempre più utenti stanno attingendo all'entusiasmante mondo dei controller personalizzabili per le loro console.

Le impugnature in gomma nera sono disponibili sia sul case posteriore che sulle impugnature laterali per un migliore controllo e un ulteriore livello di comfort anche durante un utilizzo prolungato. Ci sono 19 nuovi colori metallici inclusi per D-Pad e Trigger, mentre anche tre nuovi colori per le parti del controller fanno parte delle aggiunte.

La personalizzazione si aggiungerà al costo finale dei controller; il prezzo di ogni prodotto parte da $ 70. Potrebbero essere necessarie fino a 4 settimane per la consegna dal momento in cui la personalizzazione viene completata. È anche possibile avere un'incisione laser con un messaggio di 16 caratteri sul vostro nuovo joypad.

Xbox Design Lab è disponibile in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Porto Rico e in tutti le nazioni della UE (Italia compresa).