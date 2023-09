Persona 5 Royal PS5 in SUPER SCONTO: minimo storico Amazon (19€)

Uno dei migliori JRPG degli ultimi anni è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre, nella versione current-gen e definitiva. Parliamo di Persona 5 Royal per PlayStation 5 che oggi ti porti a casa all’incredibile prezzo di 19,16 euro invece di 59,99. Preparati a centinaia di ore di divertimento.

Persona 5 Royal PS5 in offerta: perché devi averlo

Inizia il tuo viaggio a Tokyo e scopri un mondo avvincente e pieno di misteri. In Persona 5 Royal, potrai sbloccare Personae, personalizzare il tuo Covo dei Ladri e goderti finali alternativi che cambieranno il corso della storia. Sarai il Ladro Fantasma supremo, sfidando le convenzioni e lottando per la giustizia in questa versione definitiva del gioco.

Questa edizione include più di 40 oggetti usciti in precedenza come contenuti scaricabili. Ciò significa che avrai accesso a una vasta gamma di costumi, armi, Personae aggiuntivi e molto altro, che arricchiranno la tua esperienza di gioco.

Ma le sorprese non finiscono qui. Persona 5 Royal ti offre la possibilità di scegliere tra il doppiaggio giapponese e inglese. Puoi goderti la storia e le conversazioni con i personaggi nel modo che preferisci, aggiungendo un tocco di personalizzazione al tuo viaggio.

Non c’è momento migliore per immergerti nell’universo di Persona 5 Royal. Questo gioco è una vera e propria gemma per gli amanti dei giochi di ruolo, con una trama coinvolgente, personaggi indimenticabili e un gameplay avvincente.

Approfitta quindi di questa offerta speciale su Amazon per portare a casa Persona 5 Royal per PlayStation 5 a soli 19,16 euro. È il prezzo più basso mai visto per questo gioco e non puoi permetterti di lasciartelo sfuggire.

