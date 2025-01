Perplexity AI sfida gli assistenti vocali e i browser

Perplexity, l’azienda specializzata in intelligenza artificiale, ha recentemente presentato il suo nuovo assistente AI. Questa notizia segna un importante passo avanti nel settore degli assistenti virtuali. Inoltre, questo lancio rappresenta una sfida diretta ai giganti del settore come ChatGPT di OpenAI e Alexa di Amazon, senza dimenticare Siri di Apple e Bixby di Samsung.

“L’Assistente utilizza ragionamento, ricerca e applicazioni per aiutare nelle attività quotidiane, spaziando da semplici domande ad azioni che coinvolgono più app. Puoi prenotare una cena, trovare una canzone dimenticata, chiamare un passaggio, scrivere bozze di email, impostare promemoria e molto altro”, ha pubblicato l’azienda su X annunciando ufficialmente la novità.

Tuttavia, questa novità ha un limite. Infatti, è disponibile solamente sul Play Store e quindi per dispositivi Android e non iOS. Nondimeno, si presume che a breve possa arrivare anche la versione disponibile per tutti i dispositivi Apple. Al momento però non si hanno notizie ufficiali in merito.

Caratteristiche principali dell’assistente AI di Perplexity

L’assistente AI di Perplexity si distingue per alcune funzionalità innovative particolarmente interessanti.

Interfaccia vocale avanzata : questo assistente è dotato di capacità di comprensione e risposta vocale, permettendo un’interazione naturale e fluida con gli utenti.

: questo assistente è dotato di capacità di comprensione e risposta vocale, permettendo un’interazione naturale e fluida con gli utenti. Integrazione multipiattaforma : il servizio è accessibile su diversi dispositivi, inclusi smartphone, tablet e smart speaker, offrendo una maggiore flessibilità d’uso, anche se al momento limitato al sistema operativo Android.

: il servizio è accessibile su diversi dispositivi, inclusi smartphone, tablet e smart speaker, offrendo una maggiore flessibilità d’uso, anche se al momento limitato al sistema operativo Android. Elaborazione in tempo reale: l’assistente è in grado di processare e rispondere alle richieste degli utenti con una rapidità impressionante, grazie ad algoritmi di elaborazione ottimizzati.

Impatto sul mercato

L’arrivo, seppur parziale in quanto disponibile solo sul Play Store, del nuovo assistente AI di Perplexity potrebbe avere un impatto significativo sul mercato.

Concorrenza accesa : il debutto di Perplexity nel settore degli assistenti vocali intelligenti intensifica la competizione, potenzialmente spingendo altri player a innovare ulteriormente nonostante le molte novità introdotte, come di recente per ChatGPT.

: il debutto di Perplexity nel settore degli assistenti vocali intelligenti intensifica la competizione, potenzialmente spingendo altri player a innovare ulteriormente nonostante le molte novità introdotte, come di recente per ChatGPT. Evoluzione degli assistenti virtuali : questo lancio potrebbe accelerare lo sviluppo di funzionalità sempre più avanzate nel campo degli assistenti AI.

: questo lancio potrebbe accelerare lo sviluppo di funzionalità sempre più avanzate nel campo degli assistenti AI. Benefici per i consumatori: una maggiore concorrenza potrebbe tradursi in servizi migliori e a prezzi più accessibili per gli utenti finali.

Perplexity ha anche da poco introdotto un’estensione per Chrome che permette di sostituirla come motore di ricerca al posto di Google.