Perché Metal Gear Solid 4 non è mai uscito per Xbox? Svelato il motivo

Chi ha vissuto in pieno la seconda metà dei primi anni 2000 ricorderà benissimo quanto il porting di Metal Gear Solid 4 su Xbox 360 fosse uno dei rumor più frequenti e accesi ad ogni grande occasione.

Come ben sappiamo, quello che è di fatto il capitolo conclusivo della serie è rimasto un’esclusiva per PlayStation 3, senza approdare di fatto su nessun altra piattaforma. Quando si pensava che fosse per via di un accordo stretto all’epoca tra Sony e Konami oggi, a distanza di 15 anni, scopriamo che non è così.

Metal Gear Solid 4 per Xbox 360 era stato previsto, ma non venne realizzato per motivi tecnici

Ci pensa Ryan Payton, un ex dipendente di Kojima Production, a svelare l’arcano nel corso di un’intervista riportata sul forum di ResetEra. Pare infatti che Konami avrebbe approvato volentieri un porting di Metal Gear Solid 4 su Xbox 360, ma sarebbe stato Kojima stesso infine a decidere di non farlo.

Nessun accordo di esclusiva insomma, ma una scelta presa dallo stesso creatore della serie che in passato aveva effettivamente spiegato come fossero motivazioni esclusivamente tecniche ad escludere l’ultima avventura di Solid Snake dal catalogo di Xbox 360. È emersa infatti una vecchia intervista radiofonica, fatta nel 2013, in cui Kojima ha spiegato che un porting per la console Microsoft era sostanzialmente impossibile a causa dell’enorme quantità di dati necessaria per il gioco.

Ricordiamo infatti che PlayStation 3 è stata la prima console per videogiochi a adottare un lettore blu-ray, mentre Xbox 360 venne lanciata con un tradizionale sistema DVD.

Ciò non escluderà comunque la possibilità di rivedere Metal Gear Solid 4 in altra forma, magari con una remastered o una collection, e rompere infine questo tabù che permetterà all’unico episodio della serie ad essere rimasto esclusiva PlayStation di approdare anche su piattaforme Xbox.

