Perché Fire TV Stick (22€) è meglio di una smart TV (almeno 250€)

Al momento, è certamente meglio comprare una Fire TV Stick, in sconto a 22€ circa appena su Amazon e non una smart TV da centinaia di euro. Sai perchè? Il motivo è semplicissimo.

Fire TV Stick è meglio di una smart TV: ecco perché

Banalmente, si può pensare che la ragione sia solo il prezzo. Ecco, anche il prezzo (il risparmio è immediato), ma non è solo questa la ragione per cui dovresti prestare attenzione all'investimento.

Se ci pensi bene, oggi acquisti una televisione stando ben attento al suo comparto smart e non solo al pannello. La stessa TV farà il suo dovere per parecchi anni, sotto il punto di vista della bontà dello schermo. Per quanto riguarda il lato software, invece, dopo un po' di tempo inizierà – per forza di cose – a non soddisfarti più. L'hardware invecchierà, la memoria si saturerà e la compatibilità dei software dopo qualche anno non sarà più garantita.

A un certo punto, ti ritroverai un pannello ancora ottimo, ma con un cuore di smart TV che ormai non serve più. Soprattutto, non lo potrai cambiare perché è integrato all'interno della televisione. Questo è il problema principale: l'obsolescenza. Lo stesso discorso vale per dispositivi esterni, come Fire TV Stick, che semplicemente vanno collegati all'ingresso HDMI di uno schermo o della TV. Assolutamente vero, ma la differenza è sostanziale: hai investito 22€ e fra tre o quattro anni avrai ampiamente ammortizzato il costo e non avrai problemi a cambiarlo, prendendo qualcosa con un hardware più nuovo e potente.

Se ci pensi, si tratta di un vantaggio non da poco. In questo modo, se già hai una buona televisione a casa, basterà investire una cifra ridicola e prendere in sconto a 22€ circa il dispositivo Amazon (che a bordo ha una personalizzazione avanzata di Android). Diversamente, se devi acquistare un nuovo televisore, sei libero di concentrarti esclusivamente sulla bontà del pannello, senza stare troppo dietro alle specifiche del lato smart: riuscirai a non farle pesare sul prezzo, perché sarai indipendente dal loro funzionamento e non è poco.

Insomma, l'obsolescenza e la libertà di cambiare quando vuoi: per questo è meglio comprare un Fire TV Stick in sconto a 22,99€ su Amazon invece di una televisione che sia smart a tutti i costi e – fra qualche hanno – avrà hardware e software obsoleti. Personalmente, non ho mai comprato alcun televisore badando troppo al lato “intelligente”, soprattutto ora che le soluzioni esterne sono invisibili e così tanto economiche.