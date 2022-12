Perché un antivirus non è più sufficiente per proteggerti dalle minacce online?

Quando si parla di antivirus, viene in mente uno strumento per la scansione, il rilevamento e l’eliminazione dei malware e altre minacce simili.

Sebbene queste funzioni siano la base per i software di protezione digitale, al giorno d’oggi non sono più sufficienti. Soluzioni come Surfshark Antivirus, per esempio, va oltre questa classica concezione di antivirus, proponendo una serie di soluzioni più avanzate.

Lato privacy, per esempio, abbinare un strumento di scansione a una Virtual Private Network può essere molto utile. Il tutto senza però tenere conto dell’hardware: caricare sul proprio computer/smartphone troppi software che lavorano in background può significare un decremento delle prestazioni.

Di fatto dunque, la sicurezza online è molto più complessa da organizzare rispetto a qualche anno fa: per fortuna, alcune suite possono offrire adeguata protezione anche in un contesto così sfaccettato.

L’antivirus non è più sufficiente per proteggerti? Scegli una suite completa per la sicurezza digitale

Surfshark è un provider che offre un servizio VPN tra i più apprezzati al mondo.

In tal senso, si parla di una piattaforma in grado di garantire sia standard di sicurezza elevati che prestazioni degne di tale nome. Alla VPN però, l’azienda ha voluto affiancare anche uno strumento più completo in ottica sicurezza online.

Stiamo parlando di Surfshark Antivirus, che abbina le classiche funzioni di rilevamento alla suddetta VPN senza alcun tipo di limite di banda.

La possibilità di adottare questo strumento su ben 5 dispositivi con un singolo account e la leggerezza dell’app e la semplicità di utilizzo, rendono questo antivirus pratico e adatto a pressoché qualunque tipo di utente.

La severa politica no log a tutelare la privacy degli utenti, i 30 giorni di prova con possibilità di rimborso e l’assistenza (attiva 24 ore su 24) sono altri punti in favore di questo interessante antivirus.

E i costi? Grazie all’attuale sconto dell’86% è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark Antivirus spendendo appena 2,05 euro al mese. Tenendo conto che, di solito, a questo prezzo è difficile trovare anche solo una VPN, è facile intuire di come si tratti di un’occasione imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.