Per San Valentino regala un bouquet di rose rosse LEGO: è in offerta su Amazon

Un bouquet di rose rosse che duri davvero per sempre? È quello che puoi finalmente regalare per San Valentino se approfitti dello sconto Amazon attivo su questo set LEGO, disponibile a soli 49,99 euro invece di 59,99, con spedizione Prime e consegna veloce.

Bouquet di rose rosse LEGO: il regalo perfetto per San Valentino

Un regalo originale e raffinato: è questo che promette di essere il set LEGO Bouquet di Rose Rosse. Il set permette di costruire 12 splendide rose rosse con lunghi steli verdi e 4 rametti di gipsofila dai delicati fiori bianchi. Ogni rosa è realizzata in diverse fasi di fioritura, con 4 boccioli, 4 rose in crescita e 4 in piena fioritura per avere un’effetto ancora più realistico.

Una volta fatto, il bouquet LEGO diventa una decorazione perfetta per la casa o per l’ufficio: del resto non appassisce mai e non richiede alcuna manutenzione e può essere un tocco di coloro e creatività che durerà per sempre. I pezzi sono divisi in 6 comode buste, così da procedere alla costruzione in varie fasi.

Capisci bene che per il periodo è a dir poco perfetto per San Valentino, ma va bene anche per un anniversario, un compleanno e in generale per sorprendere la persona che ami.

Relax, soddisfazione, creatività e romanticismo: tutto questo è il set LEGO Bouquet di Rose Rosse disponibile in offerta a soli 49,99 euro su Amazon.