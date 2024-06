Per quest'OTTIMA tastiera gaming retroilluminata spendi solo 19€

Se sei alla ricerca di una tastiera gaming che possa offrirti precisione e una struttura compatta con retroilluminazione notturna, la Trust GXT 833W Thado è una scelta eccellente. Con un prezzo inferiore ai 20 euro, si distingue per le sue numerose funzionalità esclusive, ideali per qualsiasi gamer. La digitazione, ovviamente, scorre liscia e senza intoppi: un vero piacere per le tue mani.

Non rinunciare alla convenienza e realizza subito il tuo acquisto su Amazon: sfrutta uno sconto esclusivo del 33% e la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado potrà essere tua per soli 19 euro piuttosto che 29 euro.

Prezzo in caduta libera per la tastiera gaming Trust

La tastiera Trust GXT 833W Thado si distingue per il suo design compatto, privo del tastierino numerico, che offre maggiore spazio per il mouse durante le sessioni di gioco più intense. La solida piastra posteriore in metallo ne garantisce la massima resistenza e la tecnologia anti-ghosting N-key rollover assicura che ogni pressione dei tasti venga rilevata correttamente, senza errori.

La retroilluminazione personalizzabile rende la tastiera esteticamente piacevole, mentre la modalità gaming disattiva il tasto Windows per evitare interruzioni accidentali. Non mancano 12 tasti multimediali di accesso rapido, che offrono un controllo completo durante il gioco.

Lo sconto sarà valido solo per pochi giorni: aggiungi al tuo carrello la tastiera gaming Trust GXT 833W Thado, così da risparmiare 10 euro e riceverla direttamente a casa per accompagnarti nelle tue avventure online.