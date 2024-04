Per questo smartphone Android NUOVO di zecca bastano solo 69€

Lo smartphone Android Oscal Flat1C si fa apprezzare non solo per completezza ed affidabilità, ma anche per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo. Nonostante il costo minimo, il dispositivo monta un ampio e nitido display, supporta il Dual Sim, offre uno storage interno espandibile fino ad 1 TB e garantisce una navigazione su internet più che soddisfacente.

Conosciamo bene i prezzi di mercato degli attuali smartphone Android, per cui è chiaro come 69 euro sia una cifra assolutamente fuori logica ma comunque veritiera grazie allo sconto Amazon del 7%: approfittane ora e realizza l’ordine prima che la disponibilità termini.

Solo 69€ per questo completissimo smartphone Android

Con un bellissimo display HD+ da 6,5 pollici, lo smartphone Oscal Flat1C assicura una visione dettagliata e nitida. Grazie al suo design elegante ed all’eccellente qualità costruttiva, è leggero e comodo da tenere in tasca. Prestazioni elevate col supporto del processore octa-core, coadiuvato da 4 GB di RAM e 32 GB di spazio interno.

Lo smartphone Oscal Flat1C supporta il Dual Sim e tre sistemi di localizzazione (GPS, GLONASS e Galileo). Batteria da 4700 mAh per più di un giorno di utilizzo ininterrotto. Doppia fotocamera posteriore da 8MP+5MP e sistema operativo Doke OS 4.0 basato su Android 13. Internet non subisce rallentamenti affidandosi alla connettività 4G.

C’è poco da aggiungere: acquistare oggi uno smartphone Android a 69 euro è un affare più unico che raro, ma le scorte sono quasi terminate, quindi metti nel carrello Oscal Flat1C per averlo in men che non si dica e senza pagare la consegna.