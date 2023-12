Per Natale regalati Sky e Netflix a soli 19,90 euro al mese

Il Natale è magico, ma lo è di più se puoi guardare i tuoi film, gli show e le tue serie TV preferite sfruttando due dei più importanti cataloghi: quelli di Sky TV e Netflix. Grazie alla promo Intrattenimento Plus puoi avere entrambe le piattaforme a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Un fantastico regalo di Natale per te e la tua famiglia.

Promo Intrattenimento Plus: Sky e Netflix insieme per Natale

Con il pacchetto Intrattenimento Plus di Sky, hai accesso a un universo di contenuti eccezionali. Da Sky TV, con le sue imperdibili produzioni originali, serie TV italiane e internazionali, spettacoli per tutta la famiglia e un ampio ventaglio di documentari, fino alle notizie dall’Italia e dal mondo.

E naturalmente Netflix. Serie TV, film, documentari e programmi per bambini – Netflix offre un catalogo vastissimo che si adatta a tutti i gusti. Scegliendo questo pacchetto puoi mantenere il tuo account esistente o crearne uno nuovo: il tutto per accedere al piano Base in HD 720p, con cui godrai dell’esperienza di visione senza interruzioni pubblicitarie su uno schermo alla volta.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per rendere il tuo Natale ancora più speciale. Abbonati ora a Sky con il pacchetto Intrattenimento Plus che include anche Netflix e preparati a vivere un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. La tua casa diventerà il centro del divertimento, garantito, e il luogo perfetto in cui passare il Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.