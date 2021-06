Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Apple toglierà l'obbligo della mascherina sanitaria in alcuni dei suoi negozi e uffici già a partire da questa settimana. Il rapporto afferma che il colosso di Cupertino ha informato i dipendenti al dettaglio e aziendali di questo cambiamento. Inoltre, i commessi non saranno tenuti a chiedere ai clienti senza mascherina il loro stato di vaccinazione.

Apple Store: in USA non servirà la mascherina per entrare in negozio

I dipendenti della vendita al dettaglio dovranno comunque indossare le mascherine, ma i clienti no. Il rapporto di Bloomberg spiega:

Il gigante della tecnologia ha iniziato a informare i dipendenti della vendita al dettaglio dell'imminente cambiamento nei mercati interessati, secondo le persone con conoscenza della questione, che hanno rifiutato di essere identificati discutendo i cambiamenti politici che non sono stati annunciati. Martedì, e ai dipendenti è stato detto che non sarà loro richiesto di chiedere ai clienti la verifica della vaccinazione.

Nel frattempo, l'OEM di Cupertino prevede di eliminare l'obbligo della maschera in “alcuni” dei suoi uffici aziendali a Cupertino. Apple ha fatto questo annuncio in una nota ai dipendenti aziendali, affermando che le modifiche stanno arrivando ad “un certo numero di siti“. Oltre al minor numero di restrizioni, la società sta anche allentando le linee guida sul distanziamento sociale per gli uffici. La nota afferma che questi protocolli aziendali si applicano agli “individui vaccinati“. Si legge infatti:

Dati i progressi compiuti in risposta al Covid-19 negli Stati Uniti, volevamo informarvi che un certo numero di siti si stanno muovendo verso la prossima fase di ripresa e inizieranno a operare secondo il protocollo in loco della Fase 3″, secondo “Nella fase 3, ove consentito, i protocolli Apple vengono aggiornati per consentire il mascheramento opzionale per gli individui vaccinati. Anche i requisiti di distanza fisica vengono allentati in questa fase”.

Apple si unisce a un lungo elenco di aziende che negli Stati Uniti hanno ridotto i requisiti per l'utilizzo della mascherine sanitarie a causa dei progressi compiuti nelle vaccinazioni COVID-19. Rivenditori come Starbucks, Walmart e Target hanno anche annunciato modifiche alle loro politiche sulle mascherine. Alcuni rivenditori stanno sottolineando che i clienti non vaccinati dovrebbero comunque indossare maschere, ma ancora una volta, i dipendenti dell'Apple Store non saranno tenuti a chiedere la verifica della vaccinazione.

Apple

Home