Pentola elettrica e grill multifunzione: doppio sconto, risparmio TOP

Skillet Grill è una pentola elettrica multifunzione con funzioni di arrosto, frittura e stufato e perfetta per mille scopi diversi che adesso puoi acquistare su Amazon con un incredibile doppio sconto. Oltre alla promozione del 17%, puoi applicare infatti un secondo coupon del 15%. Ricordati soltanto di spuntare la spunta che trovi esattamente sotto al prezzo di vendita.

Spedita da Amazon, questa incredibile pentola sarà a casa tua già domani se sei un abbonato Prime. Dopo potrai cominciare a cimentarti con numerose buonissime ricette.

Pentola elettrica multifunzione e griglia: tutto in uno, affare imperdibile

La caratteristica saliente di questa pentola elettrica multifunzione è la sua estrema versatilità: puoi usarla come pentola, appunto, ma anche come padella e fornello per friggere bistecche, costolette di agnello, pollo, riso fritto, pasta, porridge, zuppe, uova, crepes e molto altro.

Il pezzo forte è la piastra riscaldante ad alta potenza da 1400W, che fornisce un’ampia griglia che ti permette di cuocere, ad esempio, 3 KG di cosce di pollo in soli 10 minuti. Utilizzando la tecnologia dell’alluminio fuso ad alta pressione, la conduzione del calore è veloce e durevole: il design è inoltre progettato per garantirti la massima protezione dal surriscaldamento e il rivestimento antiaderente ti permetterà di evitare che i cibi si attacchino.

Lavabile in stoviglie, facile da portale in giro, con diverse modalità di funzionamento, questa pentola elettrica multifunzione è ciò che ti serviva per rivoluzionare i tuoi pranzi e le cene in casa, ma anche eventuali cotture fuoriporta, magari in campeggio. Ora è tua con un doppio sconto: il 17% di base + un 15% aggiuntivo applicando il coupon che trovi esattamente sotto al prezzo di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.