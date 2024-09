Penna per iPad con ricarica wireless a 26€, e scordi Apple Pencil

Vuoi acquistare una matita digitale per il tuo nuovo iPad, ma spendere un patrimonio per la Apple Pencil non rientra nei piani? Allora avvaliti di questa promozione di Amazon e metti nel tuo carrello questa penna per iPad con caratteristiche molto simili a quella della mela morsicata mano con un prezzo decisamente inferiore. Oggi la puoi avere a soli 26,39 euro applicando il coupon che vedi in pagina.

Già il prezzo non era altissimo considerato quanto pagheresti Apple Pencil, ma con lo sconto dell’8% sul prezzo di listino più un ulteriore ribasso del 20% con il coupon, è davvero da prendere al volo. Non rimarrai assolutamente deluso.

Penna per iPad come Apple Pencil ma costa molto meno

Questa fantastica penna per iPad è dotata di tecnologie molto simili alla più famosa matita digitale della mela morsicata ma il prezzo è decisamente inferiore. Ad esempio, una delle cose più interessanti che non trovi facilmente, è la possibilità di ricaricarla in modalità wireless agganciandola direttamente al tuo dispositivo. E puoi vedere sia dalla penna che dal tuo display la batteria residua.

Ha una sensibilità eccellente con una punta A14 sensibile all’inclinazione che ti permette quindi di fare spessori diversi e ombreggiature per dettagli spettacolari nei tuoi disegni. Potrai scrivere come se fossi su un foglio di carta e fare firme digitali su qualsiasi documento. È resistente alla polvere e al sudore. Inoltre si associa in modalità Bluetooth e funziona subito su qualsiasi iPad. Per essere certo però che sia compatibile con il tuo modello clicca qui.

Questa è davvero un’occasione più unica che rara e dato che scadrà presto avvaliti dell’offerta il prima possibile. Vai ora su Amazon e acquista la tua penna per iPad a soli 26,39 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo subito cliccando qui.