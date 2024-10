Penna digitale per iPad super precisa, con ricarica wireless ed economica

È da quando hai acquistato il tuo iPad che desideri la Apple Pencil ma finora non sei riuscito a trovare un’offerta che ti soddisfi? Ti sembra un costo eccessivo per ciò che offre? Allora oggi puoi fare un compromesso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa penna digitale per iPad a soli 20,38 euro.

Lo sconto dell’11% non è ovviamente da strapparsi i capelli ma perché pagare di più per ottenere lo stesso risultato? Con questa fantastica penna digitale potrai disegnare come faresti su un foglio di carta. Puoi prendere appunti, sottolineare, cerchiare e tantissimo altro in modo estremamente preciso.

Penna digitale per iPad con ricarica wireless

Sicuramente una delle cose più interessanti di questa penna digitale per iPad è la sua tecnologia di ricarica wireless che ti permette quindi di agganciarla direttamente al tuo dispositivo per non averla mai scarica. Inoltre possiede un pratico pulsante sulla parte superiore che ti consente di interagire con diverse opzioni delle applicazioni di disegno e note.

Gode di una tecnologia anti-touch che ti permetterà di appoggiare tranquillamente il palmo della mano sul display senza che venga rilevato. Ha una punta sottile molto sensibile, priva di ritardi e che non danneggia il display graffiandolo. Inoltre è sensibile all’inclinazione e ti permetterà quindi di fare tratti più o meno spessi in base a come la usi. La batteria dura tantissimo e potrai ricaricarla non soltanto in modalità wireless ma anche con il cavo Type-C per avere 2 ore di scrittura in appena 5 minuti di ricarica.

Controlla qui la compatibilità del tuo modello e fai un colpaccio. Non perdere tempo perché l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua penna digitale per iPad a soli 20,38 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.