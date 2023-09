Penna digitale per iPad identica ad Apple Pencil ma tua a MENO di 20€

Se vuoi acquistare una penna digitale per il tuo iPad senza spendere troppi soldi metti nel tuo carrello questa firmata TQQ a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro. È praticamente identica ad Apple Pencil ma costa molto meno, un vero affare.

Grazie a questo sconto del 50% puoi avere un notevole risparmio e soprattutto un’ottima matita per scrivere e disegnare su quasi ogni iPad dal 2018 fino al 2023. Comunque per essere sicuro che vada bene per il tuo dispositivo clicca qui e guarda le specifiche. Affrettati però perché l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro.

Penna digitale precisa e sensibile a costo irrisorio

Sicuramente il prezzo basso è quello che fa più luccicare gli occhi ma non è solo fumo. Questa matita in alluminio dal peso di soli 16 grammi è in grado di regalarti delle vere emozioni. Potrai scrivere disegnare in modo accurato, proprio come se lo stessi facendo su un foglio di carta. E non sarà necessario nemmeno associarla al tuo iPad, l’accendi e funziona immediatamente.

È sensibile all’inclinazione e alla pressione e quindi potrai fare tratti più spessi o più sottili in base alle tue preferenze. Quando è accesa anche se appoggi il palmo della mano sull’iPad non viene rilevato e quindi potrai scrivere disegnare senza interruzioni. È dotata di una batteria integrata da 130 mAh che ti permette di usarla fino a 10 ore con una singola ricarica.

Insomma oggi siamo di fronte a un dispositivo davvero utilissimo a un prezzo spaventosamente basso. Quindi fai presto perché queste promozioni scadono sempre in fretta. Vai adesso su Amazon e acquista la tua penna digitale TQQ a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.