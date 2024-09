Pendrive da 1TB con velocità fino a 550 MB/s al 20% in meno

Di chiavette USB non ce n’è mai abbastanza e oggi ti segnalo una promozione che ti consente di acquistare una veramente performante a un prezzo vantaggioso. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la pendrive da 1 TB Netac a soli 71,99 euro, invece che 89,99 euro. Per averla a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Come puoi vedere ora c’è uno sconto del 20% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi. Con questa fantastica pennetta USB puoi avere tutti i file che desideri a portata di mano in ogni momento. E li puoi trasferire velocemente da un device all’altro senza problemi grazie al doppio connettore.

Pendrive da 1TB a prezzo conveniente su Amazon

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono la pendrive da 1TB Netac uno dei migliori acquistai che puoi fare oggi. Innanzitutto si presenta con un design molto robusto e compatto ed è dotata di due connettori per usarla su qualsiasi dispositivo. È compatibile con PC, smartphone e tablet. Supporta Win To Go e quindi potrai tranquillamente installarci il sistema operativo Windows per poi utilizzarlo su altri device.

Ha uno storage di archiviazione da ben 1 TB che quindi non si esaurirà tanto facilmente consentendoti di archiviare migliaia di dati importanti. Inoltre, grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2, ha una velocità di trasferimento fino a 550 MB/s, garantendo quindi prestazioni straordinarie, alla pari di un SSD. Un’altra cosa importante è che puoi proteggere i tuoi file per una maggiore privacy.

Fai alla svelta prima che l’offerta sparisca nel nulla. Vai subito su Amazon e acquista la tua pendrive da 1 TB Netac a soli 71,99 euro, invece che 89,99 euro. Per averla a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.