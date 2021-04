Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un accessorio decisamente interessante per tutti i possessori di dispositivi Apple. La pen drive iDiskk da 128GB è in particolare indicata per chi nel tempo ha imparato ad amare l’ecosistema della mela morsicata per il proprio lavoro.

Pen drive iDiskk 128GB 2 in 1: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, decisamente in linea con l’azienda di Cupertino. La chiavetta, infatti, presenta una scocca completamente in alluminio, con uno sportello girevole che protegge il connettore non utilizzato. I connettori sono quindi due: su un lato troviamo il tradizionale connettore USB Type-A, mentre sull’altro un connettore Lightning per i dispositivi Apple. La chiavetta è quindi compatibile con tutti i dispositivi mobili che utilizzano tale attacco, iPhone o iPad che siano (oltre che naturalmente con MacBook ed iMac).

Tra le caratteristiche fondamentali, c’è senza dubbio la funzione plug and play, che rende la pen drive pronta all’uso una volta fuori dalla scatola. Il taglio in considerazione è quello da 128GB, che secondo noi rappresenta il migliore compromesso tra prezzo e quantità di dati archiviabili. Decisamente da sottolineare però è l’integrazione con il lettore di impronte dei dispositivi mobili. È possibile, infatti, relegare l’accesso ai dati all’impronta digitale. Questo offre un sistema di protezione in più, a dir poco efficace, rispetto alle tradizionali chiavette USB. Non va trascurata infine la certificazione MFi di Apple, che garantisce una qualità pari agli accessori originali per questo prodotto.

Grazie alle offerte del giorno, Amazon propone la pen drive iDiskk a soli 39,94 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

