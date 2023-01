Pellet troppo costoso: il kit da 6€ per passare al nocciolino SPOPOLA

Con il freddo ormai tornato prepotentemente a ricordarci che è inverno, caldaie e stufe a pellet hanno bisogno di funzionare per garantirci un buon livello di temperatura in casa. Generare calore con questo carburante è diventato, all’improvviso, molto costoso. Effettivamente troppo costoso, sebbene il prezzo per ogni sacco sia di recente diventato più accessibile. Il nocciolino, seppur aumentato anche lui, è ancora un carburante in grado di vantare un prezzo parecchio più concorrenziale.

Per questa ragione, il kit per trasformare il sistema a nocciolino spopola sempre di più. Costa poco, richiede pochissimo tempo e si può fare in autonomia ordinando una speciale griglia, le cui misure variano sulla base del proprio modello di caldaia o stufa. Il funzionamento alla base di questa trasformazione è basato sul posizionamento di una speciale griglia sul braciere, così da permettere il corretto utilizzo della forma di carburante alternativa. Niente di complesso, insomma.

La cosa interessante è che questo kit è assolutamente reperibile a prezzo super accessibile, direttamente su eBay. Infatti, puoi prenderlo con 6€ circa appena (ricorda di comunicare le dimensioni del tuo braciere in fase di ordine) con spedizioni di circa 5€. Dopodiché, basterà posizionare la griglia e sentire un tecnico che possa aiutarti con l’ottimizzazione dei parametri della centralina tua stufa o caldaia (ci sono dei tutorial su Internet, ma consigliamo di sentire un tecnico ed evitare di avventurarsi da soli nel cambio dei parametri).

Dopo aver completato il passaggio, si potrà iniziare a usare da subito il nocciolino al posto del pellet, garantendosi un notevole risparmio sull’acquisto del carburante. Manterrai la casa ben calda e potrai evitare di spendere cifre esorbitanti. Ordina ora il tuo kit per la trasformazione di stufa o caldaia, costa poco ed è un interessante investimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.