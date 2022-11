Pellet, il prezzo sale: le macchine per AUTOPRODURLO arrivano su Amazon

L’inverno ormai è arrivato. Chi ha sistemi di riscaldamento alimentati tramite pellet, come stufe e caldaie, ormai non può più temporeggiare: è necessario iniziare ad aprire i sacchi e svuotarli in serbatoi e tramogge. Capisco bene la sofferenza: con il prezzo ormai alle stelle, è economicamente poco (o per niente) sostenibile acquistare l’ambito carburante.

Complice il costo esorbitante dello stesso, guardarsi intorno, cercando soluzioni per risparmiare è più che naturale. A tal proposito, e non a caso, su Amazon sono spuntate le macchine per autoprodurlo. Le pellettatrici disponibili sulla celeberrima piattaforma di e-commerce sono quelle del brand tedesco Wiesenfield e nascono per produrre carburante per stufa e anche mangime per animali.

Sicuramente, non si tratta di dispositivi alla portata di tutti – non ci si può mettere di certo al centro del salotto a produrre il pellet – ma per chi ha un giardino potrebbe risultare una buona soluzione.

Tutto sommato, complici i diversi tutorial presenti in rete, non sono complicate da montare e iniziare a usare. Qualche piccola accortezza e – a partire dalla segatura (o altri materiali secondo tua ricetta) – si potrà arrivare a produrre fino a 60KG all’ora di preziosissimo carburante.

Non economiche, certamente, su Amazon il modello WIE-PM-500 si trova attualmente a 2579€ con spedizioni gratis, offerte da venditore professionale. Un investimento che potrebbe sembrare elevato (bisogna anche alimentare un motore elettrico da 3000W), ma potrebbe non essere così: basta fare un rapido conto di quanti sacchi utilizzi ogni giorno per il riscaldamento, moltiplicarli per il prezzo della singola unità, ed effettuare una previsione media dell’intero costo della stagione invernale. Non è improbabile che in uno o due inverni, il prezzo del macchinario sia ammortizzato.

Insomma, con il prezzo del pellet che continua a salire con l’arrivo delle temperature rigide, valutare la possibilità di autoprodurlo è un’idea da prendere in considerazione, se hai un giardino o vivi in campagna. Scegliere una macchina a prezzo ragionevole su Amazon potrebbe essere una soluzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.