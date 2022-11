Pellet costosissimo, passa al NOCCIOLINO: 11€ per il kit di conversione

Siamo onesti: l’aumento spropositato dei sacchi di pellet è un problema decisamente serio. Fa freddo, stufe e caldaie vanno accese e pensare di spendere decine e decine di euro al giorno per scaldare fa paura. Economicamente insostenibile, il repentino rincaro porta inevitabilmente a cercare soluzioni alternative per potersi – letteralmente – permettere il riscaldamento per l’inverno. Ormai spopola da qualche settimana il kit di conversione che consente di trasformare l’alimentazione delle stufe da pellet a nocciolino. Quest’ultimo carburante è ben più economico e permette quindi un risparmio tangibile e immediato. Ho iniziato a informarmi sull’argomento perché direttamente interessata al problema e alla soluzione.

Con mia grandissima sorpresa ho scoperto che il passaggio da una fonte energetica all’altra è ben più economico di quanto temessi. Infatti, il kit “fisico” si trova addirittura online. Su eBay, si può prendere a 11€ circa (con più o meno 6€ di spedizioni, veloci). Si tratta di una griglia, che si sistema nel braciere in modo da non far cadere il nocciolino, più piccolo e compatto. Contattando il venditore, è possibile farsi preparare la griglia su misura, in modo che sia perfettamente compatibile il tuo sistema.

La seconda modifica riguarda invece i parametri software. Qui, cosa fare dipende da te: ammetto che su Internet ho trovato diverse guide (anche video) che mostrano i 2 parametri da modificare e i relativi valori. Se invece desideri avere il massimo della tranquillità, puoi affidarti a un tecnico specializzato. Anche se dovessi spendere qualche euro, con un paio di sacchi avresti già ammortizzato l’investimento. Ne sono certa.

Da pellet a nocciolino: è più facile di quanto si pensi

La griglia la installi in totale autonomia, è un’operazione di fai da te incredibilmente banale. Basta aprire lo sportello della tua stufa o caldaia, inserirla nel braciere (quello dove c’è il fuoco e cade il pellettato, lo stesso che sei solito pulire con l’aspiracenere). La parte pratica della conversione, a questo punto, sarà finita.

Poi bisognerà mettere mano ai parametri. Per questa fase, il mio consiglio è quello di sentire un tecnico specializzato, che apporterà la modifica ai valori in pochi secondi. Diversamente, se ti senti in grado di farlo in autonomia, puoi fare qualche ricerca sul Web – tenendo conto del tuo modello di stufa a pellet – e procedere.

Al momento di ordinare da eBay il tuo kit di conversione da pellet a nocciolino, ricordati di inserire nelle note un messaggio per il venditore comunicandogli le dimensioni che la griglia deve avere per poter entrare senza problemi nel tuo braciere. Diversamente riceverai una versione standard di massime dimensioni (125X83 millimetri). Sommando il prezzo di acquisto (11€ circa) e le spedizioni non si arriva a 20€.

Decisamente economico, considerando che il nocciolino persino su Amazon ha un prezzo di gran lunga inferiore alla più celebre fonte di alimentazione, ormai venduta a peso d’oro. Il freddo è ormai arrivato e il momento è perfetto per affrontare questa piccola, ma incredibilmente utile, modifica al tuo sistema di riscaldamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.