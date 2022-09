Il pellet è in vendita anche su Amazon: si può RISPARMIARE davvero?

Se anche tu se alla ricerca del miglior posto dove comprarlo, certamente ti sarai chiesto se il pellet è in vendita anche su Amazon. Ebbene, la risposta è si. Scegliere il colosso dell’e-commerce per i propri acquisti significa quasi sempre riuscire a risparmiare in modo sostanzioso, ma non è una scienza esatta e dipende dal tipo di prodotto che si decide di comprare.

Per questo motivo, viene spontaneo chiedersi – in questo momento – se comprare il pellet su Amazon conviene oppure no. Solo effettuando un po’ di ricerche, direttamente sul sito, è possibile togliersi ogni dubbio e chiarire la questione.

Pellet in vendita su Amazon: conviene comprarlo?

Per scampare al freddo dei mesi invernali, caldaie e stufe a pellet sono certamente un’ottima soluzione. Sempre più adottate, soprattutto nelle case indipendenti, sono ormai preferite al termocamino per una serie di motivi. Il principale riguarda la manutenzione: questo tipo di fonte di riscaldamento sporca di meno, non ha bisogno di essere alimentato costantemente ed è più semplice da pulire.

Fino a poco tempo fa, inoltre, scegliere questo sistema per riscaldarsi era anche incredibilmente vantaggioso anche sotto il punto di vista economico. Il sacco di pellet da 15KG, anche di ottima qualità, aveva un prezzo più che accessibile. Era un piacere caricare stufe e caldaie, godendo di ore e ore di calore, senza necessità di compiere alcuna azione.

Come ben saprai, negli ultimi mesi – a causa delle tensioni internazionali – le cose sono cambiate. Il costo dei sacchi ha iniziato ad aumentare vertiginosamente e non solo: la disponibilità in stock è inferiore alla potenziale domanda. Due condizioni che hanno messo in crisi chi ha scelto di utilizzare questo tipo di materiale come fonte di energia per le proprie caldaie.

Per questo motivo, sicuramente anche tu avrai già cercato i prezzi del pellet online, finendo per valutare anche la possibilità di comprarlo su Amazon per risparmiare. Ma conviene davvero?

Quanto costa il pellet su Amazon

Per capire effettivamente quanto costa l’ormai “preziosa” fonte energetica su Amazon, è necessario fare un po’ ricerche. Semplicemente cercando “pellet sacco da 15KG“, è possibile già ottenere le prime risposte. Così come sono mostrati, i primi risultati non sembrano affatto incoraggianti: è costoso, parecchio.

Anche scavando fai i risultati, e provando a trovare qualcosa che permetta di risparmiare investendo sulla quantità, non siamo stati in grado di trovare alcuna soluzione minimamente conveniente. Inoltre, sacchi e bancali sono pesanti: nella quasi totalità dei casi è necessario aggiungere il costo della spedizione.

Fra l’altro, anche al momento di scegliere il pellet da acquistare è necessario badare bene alla qualità dello stesso e all’affidabilità del venditore scelto. Infatti, la totalità delle inserzioni è gestita da venditori terzi e non direttamente dal colosso dell’e-commerce.

Insomma, per rispondere alla comanda iniziale, la riposta è no: comprare il pellet su Amazon non conviene. Probabilmente, fare dei giri presso punti vendita della tua zona – e vedere da vicino la merce – rimane la soluzione migliore per cercare di risparmiare.

