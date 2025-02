Pechino Express 2025 al via, ecco l'offerta imperdibile di Sky

Tutto pronto per l’inizio di Pechino Express 2025, con la prima puntata in programma giovedì 6 marzo in prima serata su Sky Uno. L’edizione di quest’anno porterà le nove coppie partecipanti “fino al tetto del mondo”: il viaggio inizierà nelle Filippine, quindi i concorrenti si sposteranno verso il nord della Thailandia fino a raggiungere le altissime montagne del Nepal.

In vista della prima puntata della dodicesima stagione di Pechino Express, Sky ha lanciato un’offerta imperdibile sul pacchetto Intrattenimento Plus (Sky & Netflix): 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro, per un risparmio complessivo di 271,8 euro in un anno e mezzo. L’offerta terminerà fra tre giorni, domenica 23 febbraio.

Con Intrattenimento plus puoi accedere liberamente all’intera programmazione di Sky TV e a tutto il catalogo di Netflix mediante il piano Base. Se è la prima volta che ti abboni a Sky TV, devi sapere che include tutti i programmi Sky per la famiglia, tra cui MasterChef, X Factor, Pechino Express, 4 Ristoranti, 4 Hotel, Cucine da incubo e altri ancora, le migliori serie italiane e internazionali targate HBO, le produzioni Sky Original e un gran numero di documentari.

Pechino Express 2025: i concorrenti della nuova edizione

Le anticipazioni sulla nuova edizione di quest’anno di Pechino Express ci confermano che anche per la dodicesima stagione saranno nove le coppie in gara. Tra loro, i concorrenti più famosi sono gli olimpionici Jury Chechi e Antonio Rossi, gli attori Giulio Berruti e Nathalie Guetta, l’ex ballerina professionista di Ballando con le stesse Samanta Togni, le concorrenti del Grande Fratello VIP Ivana Mrazova e Giaele De Donà, la cantautrice Dolcenera e l’attore comico ex Colorado Scintilla (alias Gianluca Fubelli).

Ecco dunque la lista completa dei concorrenti di Pechino Express 2025 e le relative coppie:

Virna Toppi e Nicola Del Freo – I Primi Ballerini

Gianluca Fubelli “Scintilla” e Federica Camba – Gli Spettacolari

Jey e Checco Lillo – I Magici

Ivana Mrazova e Giaele De Donà – Le Atlantiche

Jury Chechi e Antonio Rossi – I Medagliati

Giulio Berruti e Nicolò Maltese – Gli Estetici

Nathalie Guetta e Vito Bucci – I Cineasti

Dolcenera e Gigi Campanile – I Complici

Samanta e Debora Togni – Le Sorelle

A noi non resta che ricordare l’appuntamento con la prima puntata di Pechino Express 2025: giovedì 6 marzo, in prima serata su Sky Uno.