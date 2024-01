pCloud: spazio senza abbonamento da 199 euro (-65% di sconto)

Scopri l’offerta pCloud e trasforma il tuo modo di gestire i dati: solo per un tempo limitato, pCloud offre uno sconto del 65% sui piani a vita da 500 GB e 2 TB di spazio cloud. Un’ottima opportunità per assicurarti un luogo sicuro e affidabile in cui conservare i tuoi file più importanti.

Sono due i piani pCloud in offerta: Premium da 500 GB di spazio a 199 euro (invece di 299) e Premium Plus da 2 TB a 399 euro (anziché 599). Con pCloud paghi una sola volta e accedi per sempre al tuo spazio di archiviazione cloud, senza alcun abbonamento né costo nascosto.

I vantaggi di pCloud e dei piani a vita

Ecco le funzionalità avanzate incluse in tutti i piani pCloud:

Lavora in modo efficiente con la possibilità di condividere link e richieste file , invitare utenti nelle cartelle condivise e ottenere statistiche dettagliate per i tuoi link

, invitare utenti nelle cartelle condivise e ottenere statistiche dettagliate per i tuoi link La tua privacy è al sicuro con protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file, 5 copie di file su server differenti e un’opzione per un grado extra di crittografia

per tutti i file, 5 copie di file su server differenti e un’opzione per un grado extra di crittografia Carica automaticamente le tue foto, estendi il tuo HDD con pCloud Drive, accedi offline selettivamente e sincronizza automaticamente attraverso tutti i tuoi dispositivi

attraverso tutti i tuoi dispositivi Video player incorporato , streaming video, un audio player con playlist, dimensioni e velocità dei file illimitate

, streaming video, un audio player con playlist, dimensioni e velocità dei file illimitate Gestisci facilmente i tuoi file con versioni file, recupero dati, caricamento remoto e anteprima di documenti online

i tuoi file con versioni file, recupero dati, caricamento remoto e anteprima di documenti online Effettua backup dai servizi più popolari come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos

Tutto questo con 10 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Il pagamento è criptato con un grado di sicurezza 256-bit SSL che garantisce la massima sicurezza per le tue transazioni online. Approfitta della promozione: i prezzi, grazie allo sconto del 65% applicato sui piani da 500 GB e 2 TB, partono da soli 199 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.