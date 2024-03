pCloud: lo spazio online sicuro, e paghi una sola volta

Se fai parte di coloro che attribuiscono estrema importanza alla sicurezza dei propri documenti, video o file audio, la soluzione ideale per garantire la protezione dei tuoi dati è pCloud. Questa piattaforma offre piani di archiviazione a vita con uno sconto a partire del 33%, rispondendo alle esigenze di coloro che desiderano un luogo sicuro e conveniente per conservare i propri file digitali.

Piani a vita con pCloud, a prezzi scontati

Esploriamo ora le opzioni di archiviazione offerte da pCloud, pensate per soddisfare le esigenze di coloro che cercano sicurezza e praticità a tariffe convenienti. I piani a vita proposti da pCloud includono opzioni diverse: si parte da 500GB a 199€ (con uno sconto del 33%), un’opzione che fornisce uno spazio considerevole per archiviare i tuoi file più importanti; a seguire abbiamo 2TB a 399€ (con uno sconto del 33%), per chi ha esigenze di archiviazione più ampie; a concludere invece, abbiamo 10TB a 1190€ (con uno sconto del 37%), per chi necessita di un’enorme capacità di archiviazione.

La sicurezza avanzata è poi un pilastro fondamentale di pCloud: tutti i dati vengono protetti utilizzando una protezione TLS/SSL e un robusto sistema di crittografia AES a 256 bit, garantendo che il trasferimento e l’archiviazione siano al riparo da minacce esterne. La resilienza dei server è un altro punto di forza: duplicando i file su cinque server distinti, il servizio assicura che i tuoi dati siano sempre disponibili, anche in situazioni di guasto tecnico.

La possibilità di accedere ai file offline è un altro vantaggio significativo offerto dal servizio. Ciò significa che i tuoi dati saranno sempre accessibili, indipendentemente dalla connessione internet, garantendo la massima flessibilità. Per concludere, collegando il tuo spazio pCloud a servizi di backup popolari come Dropbox, OneDrive e Google Drive, avrai la possibilità di sincronizzare e proteggere i tuoi dati in modo completo e integrato.