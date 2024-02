pCloud festeggia San Valentino con le super offerte sui piani a vita (a partire da 199€)

Tra meno di una settimana sarà San Valentino e pCloud ha deciso di rivedere al ribasso i prezzi dei piani a vita. Si parte dai 199 euro per il piano Premium 500 GB (invece di 299 euro), 399 euro per il pacchetto Premium Plus da 2 TB (invece di 599 euro), e 1.190 euro per i 10 TB del piano Ultra. I nuovi prezzi sono disponibili su questa pagina.

Inoltre, cliccando sul banner SALE (posizionato in alto a destra), si accede alla promozione 2×1 riservata ai piani da 2 e 10 TB. Chi acquista un piano da 2 TB o 10 TB, può regalare un piano della stessa dimensione a una persona speciale. E così, 2 piani Premium Plus 2 TB sono in offerta a 399 euro invece di 1.198 euro, mentre 2 piani Ultra 10 TB sono in offerta a 1.190 euro anziché 3.780 euro.

pCloud: i nuovi prezzi al ribasso dei piani a vita

In tutti i piani di pCloud sono incluse numerose funzionalità. A partire da quelle per la sicurezza, con l’utilizzo di una crittografia 256-bit AES per tutti i file, la protezione TLS/SSL e 5 copie di file su server differenti.

Il servizio di cloud storage offre inoltre tutta una serie utile di strumenti per la collaborazione, a partire dall’invito di altri utenti alle cartelle condivise, alla condivisione di link e Richieste file.

Riguardo invece alla gestione dei file, si annoverano il recupero dei dati, il caricamento da remoto e l’anteprima del documento online.

Approfitta dell’ultima offerta di San Valentino sui piani a vita di pCloud, con prezzi a partire da 199 euro. È previsto un pagamento una tantum, questo significa che non vi sono abbonamenti mensili o annuali da sostenere né altre spese nascoste.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.