pCloud festeggia il Black Friday con un esclusivo bundle 3 in 1 a vita (-60%)

pCloud anticipa i tempi e lancia la sua offerta del Black Friday, garantendo a tutti i nuovi utenti la possibilità di sfruttare un bundle 3 in 1 con uno sconto del 60%. Si tratta di un’occasione davvero ottima per sfruttare il servizio di cloud storage a vita proposto da pCloud.

Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile ottenere:

5 TB in cloud (a vita, senza abbonamento)

(a vita, senza abbonamento) il sistema di crittografia lato client di pCloud

pCloud Pass, il gestore di password di pCloud

L’accesso ai tre servizi avviene tramite il pagamento di un costo una tantum di 599 euro e senza costi ricorrenti di alcun tipo. Si tratta, quindi, di un offerta “vita”. L’attivazione della promo può avvenire anche tramite PayPal e, quindi, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo, in esclusiva tramite il sito di pCloud, disponibile di seguito.

5 TB in cloud (a vita) e molto altro con pCloud

La promo 3 in 1 del Black Friday di pCloud è da cogliere al volo. Per i nuovi utenti ci sono 5 TB in cloud con la possibilità di sfruttare funzioni come il Backup & Sync, il lettore multimediale per la riproduzione dei file dal cloud tramite le app di pCloud disponibili su tutt i principali dispositivi e la possibilità di impostare il backup automatico dallo smartphone, dal PC e da altri servizi cloud.

Con pCloud, inoltre, i dati sono al sicuro e vengono sincronizzati in automatico e in modo istantaneo. In aggiunta, l’offerta include la crittografia lato cloud di pCloud e il password manager pCloud Pass (con possibilità di utilizzo multi-piattaforma).

Per accedere al bundle è previsto un prezzo di 599 euro, con possibilità di pagamento in 3 rate. L’offerta è disponibile di seguito.