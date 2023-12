pCloud: la tua archiviazione online a vita, senza abbonamento

Hai bisogno di uno spazio condiviso su più dispositivi dove accedere in un attimo e trovare quello che ti serve tra file, documenti, foto, video e tanto altro ancora? Scegli pCloud, oggi fino al 37% di sconto! Si tratta della soluzione perfetta per la tua archiviazione online a vita. Sì, perché è senza abbonamento. Tu scegli lo spazio che ti serve, in base alle taglie disponibili, paghi una volta sola e hai accesso per sempre.

Un concetto nettamente in contrasto con la direzione che il mercato ha preso da alcuni anni a questa parte. Non sarai più obbligato a versare una cifra ogni mese o tutti gli anni per poter accedere al tuo spazio Cloud privato. Non ci sono sorprese, rimodulazioni o aumenti. I prezzi che vedi sono finali, da pagare una tantum. A vita avrai la tua archiviazione online sempre disponibile grazie all’app multidispositivo semplice, veloce e intuitiva.

pCloud: la soluzione perfetta fino al 37% di sconto

Attiva oggi stesso pCloud e ottieni fino al 37% di sconto! Sono tre i piani disponibili che differiscono solo per quantità di spazio disponibile, ma non per funzionalità incluse. Vediamo quindi le 3 soluzioni a vita da attivare, senza abbonamento, con tariffa una tantum:

Premium 500GB al 33% di sconto con 500GB di spazio e 500GB di traffico link condiviso;

al 33% di sconto con 500GB di spazio e 500GB di traffico link condiviso; Premium 2TB al 33% di sconto con 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso;

al 33% di sconto con 2TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso; Custom Plan 10TB al 37% di sconto con 10TB di spazio e 2TB di traffico link condiviso.

Le funzionalità incluse sono davvero tante. In merito alla sicurezza hai una protezione TLS/SLL, crittografia AES 256 Bit per tutti i file, 3 copie di file su server differenti e opzione per un grado extra di crittografia in prova gratuita per 14 giorni. In merito ad accesso e sincronizzazione hai caricamento automatico del rullino fotografico, estensione HDD attraverso pCloud Drive, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica attraverso tutti i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.