PC Windows al sicuro con IObit: bastano meno di 2 euro al mese

Per mettere al sicuro il proprio PC Windows è necessario poter contare su di un antivirus in grado di garantire una protezione in tempo reale contro le minacce informatiche. La soluzione più vantaggiosa disponibile in questo momento è rappresentata da IObit Malware Fighter 11 PRO.

Il software realizzato da IObit integra, infatti, il nuovo motore Bitdefender per una protezione in tempo reale contro malware, virus e tantissime altre minacce informatiche. La versione Pro, rispetto alla versione Free, aggiunge svariate funzioni aggiuntive come il sistema di Protezione Intelligente, che permette un riconoscimento più rapido dei virus, e il sistema di Difesa Ransomware Rafforzata.

IObit Malware Fighter 11 PRO è disponibile al costo di 21,99 euro per un anno. Bastano meno di 2 euro al mese, quindi, per una protezione completa per il proprio PC. Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere al sito web di IObit tramite il link qui di sotto.

IObit Malware Fighter 11 PRO: la soluzione giusta per proteggere il PC Windows

IObit Malware Fighter 11 PRO si differenzia da altri sistemi di difesa per il PC Windows grazie alla possibilità di offrire una protezione multi-livello incentrata sul motore di Bitdefender e arricchita dal sistema Protezione Intelligente e dal sistema Difesa Ransomware Rafforzata.

Si tratta della soluzione giusta per proteggere in modo efficace il proprio PC Windows. Il software di IObit supporta anche versioni di Windows obsolete (a partire da XP) garantendo, quindi, una protezione anche per le macchine meno recenti e, quindi, più soggette a minacce informatiche di vario tipo.

La possibilità di accedere al sistema di protezione di IObit con una spesa davvero ridotta (appena 21,99 euro per un anno) rappresenta un ulteriore plus da non sottovalutare. Per provare subito IObit Malware Fighter 11 PRO (eventualmente disponibile in versione Free) è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto.

