PC portatile a 239€, sconto 52%: chip Intel, 12GB di RAM e 256GB di SSD

Goditi un’esperienza di lavoro e intrattenimento straordinaria con questo PC portatile. Questo laptop versatile è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni solide e una vasta gamma di funzionalità in un design compatto e leggero. Approfitta ora della promozione e concludi un ottimo affare su Amazon, risparmiando il 52%: completa ora l’ordine per approfittarne, ma sii veloce perché la disponibilità è limitata.

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore Intel Celeron quad-core, che garantisce una velocità di elaborazione fluida e reattiva, consentendoti di gestire con agilità molteplici attività senza rallentamenti. Abbinato a 12GB di RAM DDR4 e a un’unità SSD da 256GB, questo portatile offre un’impressionante capacità di archiviazione e una risposta immediata, permettendoti di avviare rapidamente il sistema operativo Windows 11 e di accedere rapidamente ai tuoi file e alle tue applicazioni preferite.

Mentre lavori o ti diverti, sarai affascinato dalla nitidezza e dalla profondità dei colori sullo schermo da 14″ con risoluzione Full HD. Grazie alla cornice ultrasottile di soli 8 mm, potrai immergerti completamente nei tuoi contenuti multimediali, che si tratti di film, serie TV, videochiamate o semplicemente di navigare sul web. La webcam integrata ad alta risoluzione ti consentirà di rimanere in contatto con i tuoi cari e di partecipare a riunioni di lavoro in modo fluido e coinvolgente.

La connettività di questo laptop è all’avanguardia, con il supporto del WiFi dual-band 2.4GHz/5GHz per una velocità di rete eccezionale e del Bluetooth 4.0 per collegare in modo semplice e wireless i tuoi dispositivi preferiti. Grazie alla porta USB Type-C, potrai caricare il laptop e trasferire rapidamente i dati, mentre le porte USB 3.0 e mini HDMI ti offrono opzioni flessibili per collegare periferiche esterne come mouse, tastiere, hard disk e schermi aggiuntivi.

Nonostante le sue prestazioni di prim’ordine, è un modello incredibilmente leggero, pesando solo 1,25 kg. Questo lo rende estremamente comodo da trasportare durante i tuoi spostamenti, sia per l’ufficio che per l’università o i tuoi viaggi. Inoltre, la batteria ad alta capacità ti garantisce fino a 8 ore di utilizzo continuativo, permettendoti di rimanere produttivo e connesso per tutta la giornata.

Questo portatile è inoltre dotato di un sistema di raffreddamento silenzioso, che mantiene la temperatura sotto controllo senza disturbare la tua concentrazione o il tuo relax. Sfrutta lo sconto del 52% e concludi un ottimo affare su Amazon: completa ora il tuo ordine per accaparrarti questo ottimo PC portatile a 239,99€ appena con spedizioni super veloci e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di una promozione a tempo limitato.