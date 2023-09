PC portatile 15" a 199€, ASSURDO: corpo in metallo, RAM 6GB e memoria 128GB

Se stai cercando un computer portatile che unisca prestazioni affidabili, un design elegante e un’esperienza utente senza problemi, TECLAST F15S è la scelta perfetta per te. Con un potente processore, un’ampia capacità di archiviazione, una nitida visualizzazione e molte opzioni di connettività, questo laptop soddisferà tutte le tue esigenze informatiche quotidiane.

Nel cuore di questo PC batte un processore da 2,80 GHz che offre prestazioni fluide e affidabili. Che tu stia lavorando su documenti, guardando film in streaming o giocando a giochi leggeri, questo laptop non ti deluderà. Con 6GB di RAM, avrai abbastanza potenza per multitasking senza intoppi, consentendoti di passare senza sforzo tra le tue attività. Approfitta dell’eccellente sconto Amazon del momento e prendilo a 199€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Con una memoie da 128GB, offre un’ampia capacità di archiviazione per i tuoi file, documenti e media. Inoltre, la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1TB ti consente di conservare tutti i tuoi dati importanti senza problemi di spazio. La scocca metallica offre un aspetto elegante e robusto, garantendo anche una maggiore durata nel tempo.

Grazie al display da 15,6″ con risoluzione 1920×1080, potrai godere di immagini e video nitidi e dettagliati. I colori luminosi e la chiarezza dell’immagine renderanno l’esperienza visiva coinvolgente e piacevole, sia che tu stia lavorando o guardando i tuoi contenuti preferiti.

TECLAST F15S è dotato di connettività WiFi, che ti permette di navigare in Internet a velocità impressionanti e di scaricare file in modo rapido e senza interruzioni. La presenza di Bluetooth e USB 3.0 rende semplice il collegamento con altri dispositivi e la trasmissione di dati in modo rapido ed efficiente.

La tastiera QWERTY offre un’esperienza di digitazione comoda e precisa, permettendoti di lavorare in modo produttivo e di scrivere senza sforzo. Inoltre, il sistema operativo Windows 10 garantisce una familiarità immediata e una vasta compatibilità con software e applicazioni.

Questo gioiellino è progettato per offrirti affidabilità e convenienza. Con una batteria di lunga durata, potrai utilizzare il laptop per ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, il design leggero e portatile ti consente di portarlo ovunque tu vada, sia che tu sia in ufficio, a scuola o in viaggio.

Insomma, un computer portatile potente, elegante e altamente funzionale, che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare le tue attività quotidiane. Con prestazioni affidabili, un’ampia capacità di archiviazione, un display nitido e molte opzioni di connettività, questo PC portatile si distingue per la sua versatilità e praticità. Non perdere l’opportunità di acquistare TECLAST F15S su Amazon a prezzo bassissimo: completa l’ordine al volo per averlo a 199€ appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.