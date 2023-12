PC ASUS VivoBook F515 in super offerta a 379€ da Unieuro

Il PC ASUS VivoBook F515, nella configurazione Intel Core i3 di undicesima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, è tra i protagonisti assoluti delle offerte Solo Online di Unieuro. Oggi è possibile acquistarlo a soli 379€, grazie al 34% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 579,90€. Inoltre, si può scegliere di prenderlo in 3 rate da 126,33€ a interessi zero con Klarna e PayPal. Ecco il link all’offerta.

A meno di 400€ è difficile trovare di meglio in giro. Intel Core i3 di undicesima generazione, Windows 11 Home come sistema operativo e la solidità costruttiva di ASUS sono caratteristiche che insieme è quasi impossibile ottenere con altri dispositivi.

PC ASUS VivoBook F515 in sconto del 34% sul sito di Unieuro

Il modello in vendita monta il processore i3-1115G4 di undicesima generazione (fino a 4.1 GHz), uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, 8 GB di RAM DDR4-SDRAM e 256 GB di memoria interna PCI Express 3.0 NVMe.

Lato connettività troviamo il supporto al Wi-Fi 5 (802.11ac), 1 jack combinato per microfono e auricolare, 1 porta USB 3.2 Gen 1 di tipo A, 1 porta USB 3.2 Gen 1 di tipo C, 2 porte USB 2.0 e 1 porta HDMI 1 (versione 1.4). Incluso nel prezzo anche 1 mese di prova gratuita di McAfee LiveSafe.

Il notebook ASUS VivoBook F515 è in offerta a 379€ sul sito unieuro.it, pagabile anche in 3 rate a interessi zero da 126,33€ al mese. Le spese di spedizione sono gratuite, con la possibilità di ritiro nel punto vendita Unieuro più vicino al proprio domicilio.

