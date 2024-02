PC All-in-One dell'Acer in super offerta: oggi tuo a 499€

L’Acer Aspire C24-1700 è un computer fisso all-in-one che offre prestazioni affidabili e un design elegante, e ora è disponibile su Amazon con uno sconto del 6%. Dotato di un processore Intel Core di 12a generazione i3-1215U, una scheda grafica Intel UHD, una memoria DDR4 RAM fino a 32 GB e una unità SSD da 256 GB, questo PC desktop garantisce un’esperienza operativa fluida per tutte le attività quotidiane.

Il display da 23.8″ IPS FHD con cornice stretta offre un rapporto schermo del 91%, assicurando immagini nitide e dettagliate. Lo schermo è inclinabile da -5 a 25° per garantire un angolo di visione ottimale e utilizza la tecnologia BlueLightShield per ridurre l’esposizione alla luce blu e proteggere il comfort degli occhi durante un utilizzo prolungato.

La connettività è un punto forte di questo computer fisso, con una varietà di porte USB che consentono di collegare tutte le periferiche necessarie. Grazie alla conformità agli standard USB 3.2 Gen2/Gen1 e 2.0, è possibile assumere il pieno controllo di tutte le funzionalità del sistema.

Per le videochiamate, l’Acer Aspire C24-1700 è dotato di una webcam integrata da 5,0 MP e due microfoni stereo, che consentono di rimanere in contatto con amici e familiari con una qualità audio e video eccellente. Inoltre, la copertura della webcam garantisce la privacy della famiglia quando non è in uso.

Con un design sottile e ultra-sottile, questo all-in-one offre un’eccellente gestione dello spazio e dei cavi, mantenendo il tuo spazio di lavoro libero da distrazioni. Se stai cercando un PC desktop affidabile e elegante per soddisfare le tue esigenze quotidiane, l’Acer Aspire C24-1700 è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta su Amazon e aggiorna il tuo setup informatico oggi stesso ad un prezzo imbattibile!

