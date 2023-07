PC al sicuro con Avira: massima protezione a prezzo ridotto

Per mettere al sicuro il PC è tutti i propri dati è possibile affidarsi ad Avira Internet Security. La suite di sicurezza di Avira, infatti, è da tempo un punto di riferimento assoluto per gli utenti che intendono proteggere il proprio PC dai rischi legati all’utilizzo di Internet grazie al sistema che individua e blocca in modo automatico le minacce. In più, Avira include il tool per la gestione delle password e per l’aggiornamento di software e driver oltre al sistema di blocco dei tracker.

In questo momento, Avira Internet Security costa 26,95 euro invece di 44,95 euro per la protezione di un PC per un anno. Bastano, quindi, poco più di 2 euro al mese per ottenere un livello elevato di protezione. L’attivazione del servizio avviene direttamente online, tramite il sito ufficiale di Avira. Per gli utenti ci sono 60 giorni di tempo per richiedere un rimborso integrale della spesa nel caso in cui il servizio non si adattasse alle proprie esigenze.

Avira Internet Security: la scelta giusta per tenere il PC al sicuro

Con Avira Internet Security è possibile sfruttare:

il sistema che rileva e blocca in automatico e in tempo reale le minacce online

il gestore di password che salva in sicurezza le credenziali d’accesso e consente di generare codici sicuri e a prova di furto

il tool per l’aggiornamento automatico di software e driver del PC

il sistema che blocca i tracker

Con l’offerta del momento, Avira Internet Security costa 26,95 euro per un anno (con una spesa effettiva di poco più di 2 euro al mese) con la possibilità di beneficiare di una garanzia di rimborso a 60 giorni. C’è anche l’abbonamento mensile attivabile a 4,95 euro. Per iniziare subito ad utilizzare la suite di sicurezza di Avira è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, accessibile tramite il link qui di sotto.

