PC a soli 200€? 5 motivi per scegliere un Chromebook

Stai prendendo in considerazione l'idea di cambiare un computer e vuoi spendere poco? Ti diamo 5 motivi per cui ha più senso acquistare un Chromebook invece di un comune computer da 200 euro. Se non hai mai sentito parlare di questo prodotto non è un problema: sappi che si tratta di una particolare categoria di computer muniti del sistema operativo Chrome OS di Google.

5 motivi per cui un Chromebook è il miglior PC da 200 euro

Il colosso di Mountain View, assieme a numerose aziende hi-tech di alto livello come Acer, Samsung, HP, Dell, Lenovo e tante altre, sviluppa e commercializza Chromebook per diverse fasce di prezzo. Sono computer molto spesso economici, con caratteristiche piuttosto basilari, ma che ti permettono di svolgere il 90% dei task che normalmente svolgi sul tuo PC Windows.

Chrome OS: un sistema operativo snello e reattivo

Molto spesso i computer molto economici hanno un grande svantaggio: sono estremamente lenti nonostante montino l'ottimo Windows 10. Chrome OS, invece, è il sistema operativo realizzato da Google appositamente per questo genere di dispositivi. Non solo è molto leggero e occupa pochissime risorse in termini di RAM e CPU, ma è semplice da utilizzare perché ruota tutto attorno alle applicazioni web del colosso di Mountain View che utilizziamo ogni giorno.

Lunga durata della batteria

Nel 2022 l'autonomia di un notebook è ancora un tasto dolente. Certo, ci sono valide alternative come i MacBook di Apple con chip M1 che riescono a spingersi senza problemi sopra le 12 ore, ma non è così semplice trovare le stesse caratteristiche anche nei computer Windows. I Chromebook, forti del discorso fatto poco prima sul sistema operativo e l'hardware poco esoso di risorse, sono in grado di offrire senza problemi un'autonomia molto valida.

È una valida alternativa ai notebook con Windows

La stragrande maggioranza degli utenti muniti di un computer utilizzano il sistema operativo di Microsoft, mentre i Chromebook sono muniti di Chrome OS. Si tratta di una valida alternativa ai più comuni computer Windows anche per la semplicità e l'immediatezza: l'accensione è istantanea e non c'è bisogno di gestire driver, periferiche che non funzionano senza l'installazione di applicazioni o altro.

I tuoi dati sono sempre a disposizione

Cambiare un notebook con Windows può essere piuttosto problematico, soprattutto quando si ha la necessità di trasferire i file verso un nuovo computer. Con i Chromebook non c'è più bisogno di dipendere da chiavette USB o hard disk esterni: tutti i dati sono automaticamente salvati sul cloud e basterà accedere con il proprio account Google per riaverli a disposizione su un nuovo Chromebook.

Il prezzo economico

Ultimo, ma non per importanza, è il prezzo economico mediamente richiesto per un Chromebook. Molto spesso è sufficiente spendere 200-250 euro per portarsi a casa un computer valido sotto tutti i punti di vista e non solo per lavorare sul web o scrivere documenti su Google Doc. Un esempio? Questo Chromebook di Acer in offerta a 270 euro oppure quest'altro di ASUS in offerta ad appena 180 euro: sono entrambi validi per lavorare sul web, ascoltare musica, guardare film in streaming, giocare sul cloud e non solo.

I 5 motivi per cui acquistare è meglio acquistare un Chromebook rispetto a un comune PC da 200 euro finiscono qui, ma ti assicuriamo che sono molti altri i vantaggi dati dallo scegliere queste macchine.