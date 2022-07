PC a prezzo FOLLE: 200 euro di sconto per HUAWEI MateBook D15

Il Prime Day è terminato ma Amazon continua a sfornare offerte incredibili. Oggi HUAWEI MateBook D15 si trova in offerta su Amazon a 499€, ben 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino e con un risparmio del 29%.

Si tratta del modello più interessante della line up HUAWEI, con un rapporto qualità/prezzo niente male e prestazioni ottime e più che sufficienti per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. La dotazione hardware è disponibile in diverse configurazioni, la versione più conveniente ha una CPU Intel Core i3 di undicesima generazione, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione su disco SSD NVME.

Inoltre, l’ampio schermo da 15.6 pollici di MateBook D15 è perfetto per lavorare in multi-tasking, sfruttando le nuovissime funzionalità multi finestra di Windows 11. Non manca anche un’ottima dotazione di porte input/output, con una USB-C per la ricarica, 2 porte standard USB-A, una HDMI full size e il jack da 3.5mm per cuffie e microfoni.

Il design è uno dei punti di forza dei portatili HUAWEI, con un corpo interamente realizzato in metallo e una qualità di assemblaggio degna di portatili top di gamma. C’è anche il lettore di impronte digitali, installato in corrispondenza del pulsante di accensione e perfetto per sbloccare il PC tramite Windows Hello.

Questo notebook è perfetto per chi cerca un PC bello, ben costriuto e dotato della potenza necessaria per lavorare ed intrattenersi con contenuti multimediali, come musica, film e serie TV.

Oggi è possibile acquistare l’ottimo MateBook D15 in offerta su Amazon a 499€, un prezzo mai visto e in grado di garantire uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo di partenza. La spedizione è del tutto gratuita per i clienti Prime e la consegna è prevista entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.