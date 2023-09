PC 2 in 1 Acer TravelMate Spin B3 in super offerta a 266,90 euro su ePRICE

Il TravelMate Spin B3 di Acer è un PC 2 in 1 che unisce prestazioni convincenti a un design ultra resistente e una batteria a lunga durata. Si rivolge sia agli studenti, offrendo loro la possibilità di migliorare il rendimento scolastico, sia ai professionisti che lavorano in mobilità e hanno bisogno di una macchina non soltanto prestazionale ma anche robusta e affidabile nel tempo.

Oggi e fino a esaurimento scorte puoi acquistarlo in offerta a 266,90 euro, grazie allo sconto del 39% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (439,99 euro).

PC 2 in 1 Acer TravelMate Spin B3 in sconto del 39% sul sito di ePRICE

Il processore Intel montato sul TravelMate Spin B3 soddisfa tutte le esigenze degli studenti e dei professionisti che cercano nel PC 2 in 1 un basso consumo energetico accompagnato da prestazioni sempre affidabili.

Come accennato nell’introduzione, il notebook 2 in 1 di Acer si distingue dagli altri anche per un design ultrarobusto, conforme perfino allo standard militare (MIL_STD 810H). Non preoccuparti più di cadute accidentali o urti quando sei in casa o fuori, il dispositivo può sostenere fino a 60 kg di forza verticale.

Un ulteriore punto di forza del notebook è il display touchscreen e la possibilità di trasformarlo in un tablet, così da favorire in primis la collaborazione tra gli studenti e l’usabilità generale del prodotto in qualunque situazione

Cogli al volo l’offerta di ePRICE sul TravelMate Spin B3 di Acer, così da risparmiare quasi 200 euro rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

