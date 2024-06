Pazzesco SCONTO DI 730 EURO su questa Smart TV Sony Bravia su Amazon

Amazon offre uno sconto da sogno su una Smart TV da…sogno. La Sony Bravia 7 QLED, con immenso pannello da 85 pollici, naturalmente in 4K, è disponibile con uno sconto di 730 euro. La disponibilità è immediata, ma devi sbrigarti perché sono rimasti pochi pezzi. Puoi naturalmente scegliere il pagamento a rate tramite Cofidis e il ritiro del vecchio televisore in modo completamente gratuito.

Smart TV Sony Bravia 7: difficile chiere di meglio

Il tuo salotto è destinato a diventare un cinema da sfruttare anche per giocare grazie alla Sony BRAVIA 7 QLED da 85 pollici. Dotata della più avanzata tecnologia Mini LED di ultima generazione, questo televisore può darti dettagli incredibili, grazie anche al XR Backlight Master Drive, una tecnologia innovativa che utilizza l’attenuazione locale per controllare migliaia di LED, rivelando ogni sfumatura e dettagli.

Anche se non dovessi usare una soundbar o un impianto apposito, e ti consigliamo comunque di farlo, la Smart TV si difende bene dal punto di vista del sonoro grazie all’Acoustic Multi-Audio che ti fa sentire come se fossi al cinema. Con Voice Zoom 3, i dialoghi sono più chiari e nitidi, mentre l’upscaling 3D Surround trasforma il tuo ambiente in un’esperienza sonora avvolgente.

La TV si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente grazie al suo design dalle cornici sottilissime e il supporto a 4 vie che ti permette di posizionarlo dove preferisci. Il telecomando è ricaricabile e retroilluminato: anche qui non si bada a spese.

Infine, con la Google TV integrata hai accesso a oltre 10.000 app e giochi, insieme a funzionalità come la Ricerca vocale, Apple AirPlay 2 e Chromecast integrato, per non parlare del gaming menu dedicato pensato per PlayStation 5.

Un sogno in formato Smart TV che oggi può essere tuo con ben 730 euro di sconto. Al momento dell’acquisto, puoi scegliere il pagamento a rate e una serie di servizi accessori, come il ritiro del vecchio TV, il disimballaggio del nuovo televisore e, se preferisci, anche configurazione e montaggio a muro.