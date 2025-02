Pazzesco: nuovo logo per un canale TV sul digitale terrestre

La piattaforma digitale terrestre in queste ore è stata la protagonista di un pazzesco cambio di logo per un canale a livello locale. Una situazione particolare che però non richiede l’intervento dell’utente per aggiornare i propri dispositivi attualizzandoli alla recente modifica che è stata apportata sul Mux Locale 2 Lazio.

Ci troviamo al Logical Channel Number LCN 191, destinato a Teleantenna Network. Il Logo è stato sostituito con quello di TA TELEANTENNA.IT. Tuttavia, l’identificativo al momento risulta essere 4 YOU TV, quindi non corretto rispetto a quanto trasmesso sul canale in oggetto. Una novità che riguarda quindi solo la parte grafica e identitaria del canale.

In alcune ore, sull’LCN 191 viene trasmesse le programmazioni di SuperSix e Ka-Boom.

Invece, spostandoci sul Mux Locale 5 Lazio, del digitale terrestre, succede una cosa simile sul canale musicale TV S48, disponibile al Logical Channel Number LCN 119. Infatti, vengono trasmessi in alcuni casi i programmi di Telecittà e, durante la programmazione musicale LA TV CHE BALLA, anche videoclpi di RADIO 906 ITALIA CLASSIC e di SUNBEAT TELEVISION.

Digitale Terrestre: Mux Locale 1 e 5 Lazio aggiornati

Dopo l’aggiornamento dei Mux Nazionali del digitale terrestre ecco i Mux Locali Lazio aggiornati.

Mux Locale 2 Lazio:

18 Teleambiente

19 CANALE 21 EXTRA

77 RETE ORO

78 TV YES

79 MADE IN CALABRIA

81 Canale 81 Lazio

83 TELEROMADUE

85 CITTACELESTE TV LA TV DEI LAZIALI

87 RTR 99 TV

88 ANITA

90 ERRETIESSE TV

96 RADIO RADIO TV

99 TRC

110 RETESOLE

111 TELE IN INFORMAZIONE

119 TV SL48

180 180TV

191 4 YOU TV

212 RADIO IMMAGINE TV

Mux Locale 5 Lazio:

19: CANALE 21 EXTRA

78: ERRETIESSE TV.

79: HIT TV

81: Canale81

85: TV YES

87: RTR 99 TV

90: RTUA

96: RADIO RADIO TV

97: ROMIT TV

98: RTUA2

99: LORY TV

117: SESTARETE

118: STUDIOPIU Lazio

119: TV SL48

184: Tele Radio Orte

185: TRO 2

186: RADIO ORTE TV

189: AQUESIO TV

190: VP VOLTAPAGINA

192: INFODEM

193: TELECENTROLAZIO

198: TELECONTATTO RIETI

Queste modifiche, seppur minime rispetto agli aggiornamenti che riguardano la qualità delle immagini trasmesse, dimostrano la vitalità della piattaforma digitale terrestre anche a livello locale. Le emittenti regionali stanno lavorando sodo per prepararsi al prossimo switch off definitivo verso lo standard DVB-T2 – HEVC Main 10.