Un drone spettacolare, che ti permetterà di divertirti anche se sei alle prime armi. Non manca una fotocamera per riprendere i momenti più belli: ora puoi avere questo gioiellino al super prezzo di 22,90€ da Gshopper, con spedizioni gratis.

Drone in super sconto di oltre 60%

Un prodotto decisamente interessante, che potrai gestire con il controller e anche con lo smartphone. Infatti, scaricando l'applicazione avrai modo di vedere cosa riprende la fotocamera Full HD integrata nel tuo drone.

Quando non utilizzerai il tuo nuovo dispositivo, potrai chiuderlo e conservarlo nella custodia che riceverai in omaggio con il tuo drone. Dotato di ottima batteria, connessione WiFi (per lo smartphone) e giroscopio a 6 assi, si tratta di un ottimo prodotto per lanciarsi in questo fantastico mondo senza investire una cifra troppo elevata.

Per acquistare il tuo nuovo drone in sconto di oltre il 60% su Gshopper, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “7CCBE94CAC”.

