PayPal sta regalando carte da 500$: attenzione alla nuova truffa

In questi giorni abbiamo scoperto una nuova truffa che sfrutta come esca per far cadere nella trappola più utenti possibili il noto colosso dei pagamenti digitali, PayPal. Si tratta di una email che annuncia al destinatario l’incredibile vincita di una carta regalo del valore di ben 500$. Chi non vorrebbe ricevere un premio così ricco?

Peccato però che niente di tutto quello che c’è scritto è vero, ma serve ai truffatori per convincere la vittima a fornire i propri dati personali e le proprie informazioni bancarie. Gli obiettivi? Fondamentalmente sono due: il furto di identità e di denaro. Una combinazione perfetta per i criminali del web che così riescono a realizzare altre truffe e rimanere impuniti.

La mail in questione è tanto semplice quanto insidiosa. Si presenta con il logo PayPal ufficiale, proprio per non destare il dubbio che sia una truffa. Per evitare di generare sospetti, anche la grafica presenta i colori ufficiali del brand così da rendere tutto il più credibile possibile. Il messaggio è questo: “Fai un sondaggio e vince una ricompensa!”.

Come si sviluppa la nuova truffa PayPal

La nuova truffa che sfrutta PayPal per sottrarre informazioni sensibili e denaro alle vittime parte da una semplicissima email. Nel messaggio si legge che, partecipando a un sondaggio, è possibile vincere una carta del valore di 500$ da spendere come si vuole.

Per generare ancora più interesse si legge: “La lealtà paga! Sei stato scelto per partecipare gratuitamente al nostro programma fedeltà! Ti vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio”. Qua e là, icone e testi che ricordano che l’iniziativa è completamente gratuita e che il numero dei premi da vincere è limitato.

Cliccando sul bottone “Inizia il sondaggio” si apre una pagina web phishing dove, una volta risposte alle domande, è necessario inserire i propri dati personali e quelli della carta di credito per ricevere il premio che tutti vincono dopo una finta estrazione. Non fidarti, PayPal non sta regalando una carta regalo da 500$, si tratta di una pericolosa truffa.